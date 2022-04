"Mi cara estaba en llamas": La historia de superación de una joven que sufrió terribles quemaduras en el rostro en un bar

April Charlesworth, una mujer originaria de Inglaterra, decidió celebrar su cumpleaños en compañía de su prima Ashleigh. Ambas acudieron a un bar local, pero no sabían que ese día se verían envueltas en un incendio que les causaría terribles quemaduras en la cara.

En abril de 2021, las jóvenes visitaron el pub británico King's Head Theatre. Cuando parecía que sería una noche tranquilla, un hombre que formaba parte del grupo con el que estaban arrojó etanol a la parrilla local, provocando un incendio en el lugar y causándoles graves heridas en sus rostros.

April y Ashleigh, meses antes del incendio (Foto: IG/acelizabeth_)

Ejemplo de superación

Tras el incendio, April Charlesworth de 29 años y Ashleigh Charlesworth de 28, fueron llevadas de emergencia a hospitales diferentes y no se vieron en un mes, pues durante ese tiempo ambas estuvieron en coma inducido, razón por la que fueron conectadas a ventiladores.

Ha pasado un año desde aquella horrible experiencia y a lo largo de su recuperación han ido compartiendo su sanación física y psicológica. "Todo sucedió tan rápido, todo lo que recuerdo es que mi cara estaba en llamas", dijo April al diario New York Post en mayo de 2021, un mes después de la tragedia.

Las siguientes fotografías que te presentamos podrían herir tu susceptibilidad, se recomienda discreción.

El pecho de Ashleigh estaba quemado por completo y recibió injertos de piel de sus piernas para tratar las quemaduras en sus manos. En cuanto a April, ella sufrió quemaduras en toda su cara, brazo y manos; tuvo que recibir injertos de piel de donantes.

Recuperación de April y Ashleigh (Foto: Especial)

April declaró a la BBC: "El dolor era irreal, recuerdo haberle dicho a mi madre: 'Ya no quiero estar aquí'". Sin embargo, su pequeño hijo Franklin, de 8 años de edad, era su única motivación para salir adelante. La joven madre contó que no se atrevió a ver en un espejo hasta que la dieron de alta, cuando se reencontró con su prima.

"Simplemente lloramos y nos abrazamos. No podíamos creer que finalmente estábamos juntas", agregó.

Aunque en un principio fue complicado lidiar con sus cicatrices, hoy en día, a ninguna de las dos les incomoda mostrarlas. "Fue difícil reajustarse a la vida normal y lo sigue siendo. Todavía no me gusta salir sola. Me cambió por completo como persona, pero no tengo miedo de mostrar mis cicatrices", dijo Ashleigh en una entrevista reciente con New York Post.

April y Ashleigh en marzo de 2022 (Foto: IG/appleecx)

"Mentalmente, ha sido difícil. Se ha necesitado mucha reflexión para saber que todavía estoy aquí y viva. Soy un poco cuidadosa con la gente borracha, realmente no salgo y si lo hago, me aseguro de ser plenamente consciente de lo que sucede a mi alrededor", afirmó Ashleigh.

