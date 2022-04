Profesor busca a su alumna de secundaria para saber si ya es mayor de edad y salir con ella; joven da épica respuesta

Un profesor se convierte en una figura de autoridad para toda la vida. Sin embargo, algunos cuantos abusan de esa posición y no importa el paso del tiempo. Al menos así lo dio a conocer una mujer a través de su cuenta de TikTok y su respuesta quizá no le agradó al profesor.

La usuaria Makayla señaló que no se trata de su fantasía de tercero de secundaria hecha realidad. Ya que un antiguo profesor le envió un mensaje directo a través de su cuenta de Twitter.

“Hola Makayla, espero que la vida te haya tratado bien después de la graduación. Solo tengo curiosidad por saber si ya tienes 21 años y estás interesada en tomar unas copas con tu ex profesor sexy de historia. Espero saber de ti”. Sugirió el hombre a la mujer.

Nunca hubo malas vibras

La señorita de ahora de 20 años dio conocer cómo se conocieron cuando ella cursaba la secundaria. Destacó que el hombre en cuestión, que ahora cuenta con 27 años, nunca le dio clases y que al momento de tratarlo nunca sintió que algo iba mal con él.

Sin embargo, Makayla decidió averiguar más sobre el profesor. Decidió responder el mensaje, intercambiaron números de celular. También se enviaron mensajes de texto, pero el resultado decepcionó en demasía a la tiktoker.

“Iba a publicar una captura de pantalla, pero (el profesor) es aburrido... realmente lo es. No planeo tener ningún tipo de relación con este hombre, simplemente no podría“. Resaltó la mujer en un video. Por lo que no desea salir con él por el momento, pese a que investigó más sobre él en Facebook para saber si es casado.

El video que supera los tres millones de reproducciones y recibió comentarios de que la acción del hombre se puede considerar como acoso. Por lo que su conducta no fue bien vista por los internautas.

Sigue leyendo:

¡Tenía hambre! Abuelita robó un kilo de arroz; la querían encarcelar y las redes estallan