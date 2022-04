Cantante mexicana fue estafada por turistas colombianos en playa de Sinaloa | VIDEO

Un hecho que tiene indignada a la comunidad internauta ocurrió hace pocos días en Mazatlán, un balneario mexicano ubicado en el estado de Sinaloa, luego de que una cantante local señalara haber sido estafada por turistas colombianos.

Según el relato que compartió la mujer en sus redes sociales, todo sucedió mientras desarrollaba su labor como artista callejera en una playa del lugar, cuando el grupo de extranjeros le solicitó que interpretara algunas canciones para ellos y le darían cuatro mil pesos. Sin embargo, no especificaron si pagarían con dinero de México o Colombia.

Ruby Estephanía (nombre de la cantante) accedió a la petición porque pensó que recibiría moneda local, como es costumbre, pero al terminar su labor recibió dos billetes de dos mil pesos colombianos que, al cambio actual, son poco más de 21 pesos mexicanos. Esta suma es bastante pequeña si se compara con lo que ella imaginó en un principio.

“Ya haciendo cuentas y todo, descubro que el peso colombiano no es equivalente al peso mexicano. Y aunque ya lo sabía, no creí que fuera una diferencia tan drástica”, expresó la mujer, quien esperaba recibir un monto cercano a los 200 dólares, es decir, 746.400 pesos colombianos

Las reacciones al hecho se suscitaron de inmediato, pues aunque hay quienes aseguran que todo fue un error de comunicación entre los colombianos y Ruby Estephanía, otros aseguran que ellos eran conscientes de la confusión que causaron en ella.

“Si usted va a otro país no esperará pagar con otra moneda”, “no sé por qué hay colombianos que defienden a sin vergüenzas como esos que nos hacen quedar mal”, “después no se pregunten por qué razón no nos quieren en otros países y nos ponen problema para ingresar” y “siempre demostrando lo peor de nuestra clase en el extranjero”; son algunos de los comentarios que desató el hecho.

Por fortuna para la artista mexicana, su denuncia se volvió viral y recibió el apoyo de una gran cantidad de internautas, quienes le enviaron donaciones a su cuenta personal. Además, miles de personas comenzaron a seguirla en redes sociales y la han animado a continuar con su labor.

