"¡Para eso es el noviazgo chiquita hermosa!": Joven se quedó con cuatro anillos de compromiso de sus exparejas | VIDEO

Muy al estilo de la polémica sobre el anillo de compromiso que le dio Christian Nodal a Belinda, una joven compartió con sus seguidores las cuatro joyas que conserva de sus exnovios.

La usuaria de TikTok @silvanalamarciana compartió un video en que el que narró la historia de uno de sus cuatro anillos de compromiso de parejas pasadas y que aún conserva, pero fue criticada por algunas personas.

La mujer los conserva como un regalo y no le ve sentido devolverlos. | FOTO: TikTok @silvanalamarciana

Los anillos los tiene guardados en lo que ella llama "el cofre de los soldados caídos" al que además le dibujó un payaso en la parte inferior: "son cuatro anillos de cuatro diferentes ex's que pues me dieron el anillo pero yo no me quería casar con ellos" dijo la joven quien además explicó lo que representan para ella: "hay mujeres que los venden, los empeñan, yo la verdad me los quedo como símbolos de un trofeo de almas que yo tomé."

"Ni que fueras ¿qué? ¿la última Coca del desierto? pobres chavos ¿para qué estás con ellos si al final los bateas? juegas con sus sentimientos..." le comentó una usuaria a la mujer, quien no dudó en responder lo que piensa al respecto.

"¡Pues para eso es el noviazgo chiquita hermosa!" exclamó la joven quien explicó la razón de guardar cuatro anillos de compromiso de relaciones pasadas y agregó: "los hombres desde el instante en el que te conocen ellos saben si te quieren para algo serio, para esposa o nomás pa´ jugar contigo, pero las mujeres no podemos hacer o decir eso porque 'se ve mal'" agregó y adicionalmente, explicó que ella ya les había comentado a esos hombres que no quería algo serio y en sus planes no estaba casarse.

La usuaria de TikTok dijo haber sido clara con cada uno de sus exnovios. | FOTO: TikTok @silvanalamarciana

"Yo no los ilusioné, ellos se ilusionaron solitos por p*ndejos" puntualizó la joven quien además, dijo que en los momentos en los que llegó a estar soltera después de rechazarlos nunca se arrepintió de la decisión que tomó.

Finalmente, subrayó que nadie se debe de conformar con menos y que ella no se imagina cómo estaría si se hubiera conformado con algún exnovio sólo por presión social, pues cabe destacar que terminó casándose con su mejor amigo que es a quien siempre quiso.

"Acuérdense mis niñas, si se creen la última Coca del desierto ustedes van a estar para escoger, no para que las escojan" concluyó la joven.

