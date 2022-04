"El cofre de los soldados caídos": Mujer comparte en TikTok los 4 anillos de compromiso que le dieron sus exparejas | VIDEO

Luego del rompimiento de Belinda y Christian Nodal a muchas personas les surgió la duda de qué hacer con el anillo cuando se rompe el compromiso, algunas famosas recomendaron a la cantante conservar el accesorio ya que finalmente fue un regalo y por norma social, lo que se regala no se devuelve.

Y así lo ha hecho la usuaria de TikTok @silvanalamarciana, quien compartió un video en que el que narró la historia de uno de sus cuatro anillos de compromiso de parejas pasadas y que aún conserva.

La joven mostró donde tiene guardadas las joyas. | FOTO: TikTok @silvanalamarciana

La mujer los tiene guardados en lo que ella llama "el cofre de los soldados caídos" al que además le dibujó un payaso en la parte inferior: "son cuatro anillos de cuatro diferentes ex's que pues me dieron el anillo pero yo no me quería casar con ellos" dijo la joven quien además explicó lo que representan para ella: "hay mujeres que los venden, los empeñan, yo la verdad me los quedo como símbolos de un trofeo de almas que yo tomé."

Asimismo, se dijo creyente de la idea de conservarlos, pues fueron un regalo y no tiene sentido devolverlos. Fue así que decidió compartir la historia más triste, un ex novio al que le decían "El Villa."

La mujer se ha mantenido firme con sus decisiones. | FOTO: TikTok @silvanalamarciana

Comenzó por explicar que sólo llevaban cinco meses saliendo y no era algo tan formal ya que él viajaba bastante, un día le hizo el comentario de que no le gustaría que trabajara cuando se casaran: "porque si un hombre me dice '¿la música o yo?' ¿cuál te cantó para que te vayas a la ch*ngada?" agregó.

Desde esos comentarios, la joven ya sabía que no habría futuro en la relación, pero él continuó con los comentarios sobre el matrimonio hasta que ella le puso un alto y él prometió ya no mencionarlo. Pero un día en los XV años de su prima, decidió pedirle matrimonio frente a toda su familia, ella se sorprendió porque creyó haber sido clara.

"Obviamente le dije que no, el vato se emperró y estaba de que '¡ni que estuvieras tan buena!" dijo la tiktoker quien le cuestionó que entonces por qué la quería de esposa y añadió que solía pedirle que fuera a casa de su mamá para aprender a cocinar y ella agregó: "si no quise que mi mamá me enseñara ¿cómo tu mamá me va a enseñar a mí?"

Aunque la han criticado por conservar los anillos, la tiktoker aclaró porqué los conserva. | FOTO: TikTok @silvanalamarciana

Muchos usuarios le recriminaron que entonces por qué aceptó los anillos si ella no quería casarse, pero ella se justificó que en el momento es difícil percatarse de esos detalles cuando le acababa de decir que no y había mucha presión social.

También respondió a otros comentarios en donde la criticaban por presuntamente jugar con los hombres y sentirse "la última Coca del desierto", pero ella explicó que para eso es el noviazgo, para conocer y experimentar, además de que en su momento fue bastante clara sobre el matrimonio y lo que quería. Finalmente concluyó con un consejo de autoestima: "Acuérdense mis niñas, si se creen la última Coca del desierto ustedes van a estar para escoger, no para que las escojan."