El peleador Ricardo "Loco" Arreola da PALIZA a sujeto que grafiteó su auto y lo obliga a limpiarlo: VIDEO

Siempre es molesto que alguien haga daño a nuestras pertenencias, esas que nos cuesta tanto trabajo conseguir con nuestro esfuerzo. Pero, si de paso, tú estás ahí cuando tratan de quitarte o dañar algo tuyo, entonces vas a reaccionar de una forma complicada.

Eso fue lo que le pasó a Ricardo "Loco" Arreola, un peleador Artes Marciales Mixtas (MMA) que puso en su lugar al sujeto que le grafiteó su automóvil.

Grafitea auto de un peleador de MMA

Los hechos se dieron en Monterrey, todo mientras el peleador "Loco" Arreola estaba estacionado con su auto. En ese momento, según la grabación de la calle, se puede ver a un sujeto que saca un bote para grafitear y comienza a pintar la ventana y espejo del auto.

Para su pésima fortuna, el dueño del auto se encontraba a bordo de este en ese instante y, peor aún, era un experimentado luchador.

Lo alcanza y da golpiza

Dos segundos después, en el video se puede ver al "Loco" Arreola reclamarle y alcanzarlo corriendo unos metros adelante. Ahí lo sujeta y comienza a golpear con furia, todo mientras el agresor trata de cubrirse con poco éxito y no le queda más que soportar los golpes y el remate con una llave de MMA que termina por doblegarlo en el suelo, sólo para terminar con más puñetazos y patadas en su cuerpo.

Ya terminada la golpiza, se supo que el individuo estaba bajo los efectos de las drogas. Además, el "Loco" Arreola lo obligó a limpiar su auto.

"Loco" Arreola da su versión

Ya más calmado, el peleador explicó a través de instagram como sucedió todo y señaló no es la primera vez que le sucede.

“Es la segunda vez que me pasa algo así, que hay un vato haciendo cosas y yo adentro del carro. La neta no está chido , el vato andaba bien loco y se le hizo fácil”, explicó.

Arreola no se justificó por agredirlo, pero pidió le comprendieran ya que esas acciones llevan a cosas peores.

“Esas personas son las mismas que manosean rucas en la calle y les gritan cosas y todo ese rollo. No me estoy justificando de haberle puesto unos putazos, que creo que no fue la solución más correcta, pero eso es lo que pasa, yo creo que cualquiera hubiera reaccionado igual o hasta peor”, indicó.

Culminó pidiendo que no hagan esas pintas y que si les gustan las drogas, pero no las manejan, mejor no las consuman.

MIRA EL VIDEO de la paliza de "Loco" Arreola