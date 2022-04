Arrestan a científico y activista climático por advertir sobre el devastador futuro del mundo | VIDEO

Hace unos días, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtió sobre el avance del calentamiento global y lo que esto puede causar de no tomarse medidas pronto.

Ante esto, como parte de las manifestaciones contra el cambio climático, el científico Peter Kalmus, quien trabaja para el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, fue detenido junto con a otros tres colegas por advertir sobre el futuro de la humanidad.

¿Por qué fue arrestado por las autoridades de EU?

El pasado miércoles el científico de la NASA se encadenó ante las puertas del edificio de JP Morgan Chase, un banco que es señalado de invertir mucho dinero en combustibles fósiles, según un reporte del 2020.

Ante esto, él y sus tres colegas fueron arrestados por las autoridades estadounidenses al ser considerados una “amenaza”.

Por otro lado, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, detalló que en países donde la producción de combustibles fósiles va en aumento, los activistas y científicos climáticos son representados como “radicales peligrosos”, pues no desean que se sepa la verdad al respecto.

Peter Kalmus, un científico desesperado por detener el cambio climático

Sin embargo, el mensaje de advertencia sobre el cambio climático de Peter Kalmus no ha cambiado, pues de acuerdo con The Guardian, no le importa que lo arresten sí es la única forma en que puede ser escuchado.

“Soy un científico del clima y un padre desesperado, ¿Cómo puedo hacerlos entender? ¿Qué se necesita? ¿Qué podemos hacer mis colegas y yo para detener la catástrofe que se desarrolla a nuestro alrededor?”, mencionó el experto de la NASA a The Guardian. “El miércoles, fui arrestado por encerrarme en una entrada al edificio JP Morgan Chase en el centro de Los Ángeles con colegas y simpatizantes. Nuestra acción es parte de una campaña internacional llamada Rebelión Científica, la cual involucra a más de mil 200 expertos de 26 países preocupados por el futuro del planeta y cuenta con el apoyo de grupos climáticos”, agregó Kalmus.

