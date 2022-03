Mujer va al OXXO a comprar cerveza en bikini y viraliza tras cumplir un reto | VIDEO

Una nueva mujer viralizó en las redes sociales al cumplir con un reto donde tenía que ir a comprar cervezas portando solo su bikini dentro de un OXXO. El clip de la chica identificada como Vanessa Ochoa contabiliza más de 830 mil reproducciones y tiene cerca de 50 mil me gusta desde su publicación.

La chica fue identificada como Vanessa Ochoa. Foto: TikTok

El video fue titulado como: “Plebes me retaron a ir al OXXO en bikini y YO SIEMPRE JALO”. El clip comienza con Vanessa dentro de un automóvil mientras está en el asiento del conductor y pregunta a un joven que está sentado en una moto en el estacionamiento de la tienda si ahí dentro venden cerveza.

El compañero de Vanessa quien la graba dice después de la pregunta que hizo la mujer: “La típica miss indisciplinada.. te voy a bajar puntos”, acto seguido Vanessa sale del carro mientras lleva puesto un bikini de color azul rey y su cubrebocas al tiempo que corre hacia dentro de la tienda.

Vanessa aseguró que cumplió su reto. Foto: TikTok

“¿A dónde vas? Va por caguamas la morra jajaja, se metió a la tienda en traje de baño”. dice el compañero de la joven que está en el mostrador de las cajas mientras hace su pedido. A las afueras de la tienda, el joven graba a la mujer desde detrás de una de las ventanas del establecimiento.

“Vanessa hija de tu madre, ya anda comprando cervezas, compró unos caguamones”; continúa diciendo el joven. En ese momento, la chica baila un poco a la espera que le entreguen sus productos.

Posteriormente, el joven que graba a la mujer se dirige a la puerta para abrirla y dar el paso a Vanessa quien lleva cargando con ambos brazos tres envases grandes de cerveza. Orgullosa por su logro, la mujer se dirige contenta a su automóvil para celebrar que cumplió con su reto.

Vanessa mientras cumple su reto. Foto: TikTok

Algunos de los comentarios del video publicado hace tres meses, dicen a Vanessa que estando cerca de una playa su reto no vale; no obstante, la mujer asegura estar en el pueblo mágico de Cosalá en Sinaloa donde no hay ninguna playa.

El clip de Vanessa de 44 segundos que puedes ver completo aquí, se suma a las imágenes que hicieron viral a la cajera del OXXO Judith Sánchez quien sigue con el éxito reciente al postear una fotografía donde presumió su figura al portar un vestido para una fiesta; además de la historia de la trabajadora del Sam´s, Fernanda GT, de quien hace unos días se habló que mintió al decir que era empleada de la empresa.

