"La boda perfecta no exis...": Novios se casan con temática de Shrek y se viralizan en TikTok | VIDEO

No siempre es malo romper con algunas tradiciones, como aquella que cita que la boda de una pareja tiene que ser en una iglesia o en el registro civil, vestidos de etiqueta y en el mejor de los salones.

Esta idea la desecharon unos novios que se unieron en matrimonio con la temática de "Shrek", sin importarles si se veían bien o mal o si no les gustaba a las personas, al final decidieron dar rienda suelta a sus personajes favoritos de DreamWorks Animation.

Esta boda de ensueño fue presentada a través de la plataforma Tik Tok, donde se viralilzó de inmediato por su originalidad, a pesar de tener varios años de haber sido estrenada la saga del ogro de color verde.

Los novios, fanáticos de Shrek

A través de dos videos cortos, presentados por la usuaria @rocio_hr23, los novios aparecen como si hubieran hecho lo posible para asistir a una fiesta de Halloween; sin embargo, se trató de nada más ni nada menos que de su propia boda en lo que parece ser San Luis Potosí.

Incluso, algunos de los invitados también dejaron de lado el formalismo para mejorar la temática y se enfundaron en algunos disfraces. Eso sí, los novios fueron Shrek y Fiona: él, caracterizado con el traje clásico del héroe de la cinta, y ella solo con la cara pintada de verde y su cabellera de color rojiza.

Si deseas ver la primera parte de la boda DALE CLIC AQUÍ.

(Foto: Captura de pantalla)

La boda es la sensación en TikTok

Como era de esperarse, los usuarios estallaron de júbilo, pues les encantó la idea y les echaron sus respectivas flores. Algunos no pidieron, exigieron el resto del enlace matrimonial en video para deleitarse con las ocurrencias de los ahora esposos.

"Si no tengo una boda así, no quiero nada", "Lo miro muy lindo como de mas ambiente agradable", "Ay quiero más de la boda por fas" y "La boda perfecta no exi…", fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar a la responsable de las grabaciones. Quizá en algunos días les cumpla su deseo.

Si deseas ver la segunda parte de la boda DALE CLCI AQUÍ.

(Foto: Captura de pantalla)

