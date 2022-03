Día de la Mujer: ¿Por qué no se debe felicitar a las mujeres el 8M?

Este martes, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se debe recordar la constante lucha de las mujeres por sus derechos y no para felicitarlas como se cree erróneamente.

¿Por qué no se debe felicitar a las mujeres el 8M?

Según la CNDH México, el 8 de marzo u 8M es una fecha que busca recordar la desigualdad y discriminación que muchas niñas y mujeres viven hasta nuestros días, pues de esta forma se planea visibilizar la importancia de alcanzar la equidad ante los hombres y así garantizar sus derechos.

Por este motivo, esta fecha no es una celebración y no se debe felicitar, regalar flores o chocolates, ya que se trata de una lucha y no una fiesta.

¿Qué dicen los colectivos feministas al respecto?

Según diversos colectivos feministas, las mujeres no deben ser felicitadas en esta fecha y en su lugar pueden apoyar respetando las movilizaciones que se realizan en esta fecha.

A su vez, pueden ayudar exigiendo justicia por los feminicidios y por las mujeres o niñas que día a día soportan situaciones de violencia, desigualdad o discriminación.

“Si te felicita, ahí no es”, “No se felicita, se lucha”, “No se felicita a las mujeres. El objetivo de este día no es celebrar a la mujer, es reflexionar y alcanzar la voz sobre la aún difícil condición de las mujeres y niñas en el mundo” y "“No se nos tiene que olvidar que estamos REINVINDICANDO, que estamos luchando contra una desigualdad existente y no podemos transformar la exigencia de nuestros derechos en una CELEBRACIÓN”" son algunas de las explicaciones que se leen de diversos colectivos feministas en la red sobre la importancia de no felicitar este 8 de marzo.

¿Por qué se conmemora esta fecha y cuál es su origen?

Fue en 1975 cuando las Naciones Unidas conmemoraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer y dos años más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidad formalizó la fecha de manera oficial.

Sin embargo, el origen de este día se remota al 28 de febrero de 1909, cuando el Partido Socialista de América designó esta fecha como recuerdo a la huelga de trabajadoras del sector textil donde muchas mujeres murieron días después de protestar por sus derechos y mejores condiciones.

