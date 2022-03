8M: Letra completa y coreografía de "Un violador en tu camino", el himno feminista de 'Las Tesis'

Salir a la calle con miedo a no regresar; bajarte de la banqueta cuando pasas cerca de un grupo de hombres, llevar un cambio de ropa en tu bolsa para "evitarte" sustos, son solo algunas de las acciones que día con día tienen que emprender las mujeres en el mundo.

Las cifras no dan aliento y las historias derrumban los sueños, no importa que el tiempo pase, el recuerdo de las que ya no están sigue taladrando la mente de las mujeres que hoy luchan por justicia.

Prueba de esto es el himno feminista del colectivo 'Las Tesis', un conjunto de versos que llegan al alma y hacen cuestionar a la humanidad cuál es el camino que está tomando y cual es el futuro de las mujeres, las guerreras que cambiaron el silencio por las consignas.

"Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía", es el verso más conocido de este himno contra el machismo, su origen data de Chile, nación en la que surgió el performance 'Un violador en tu camino' con motivo del 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género.

Este himno creado por un colectivo feminista chileno denuncia la violencia que el sistema patriarcal ejerce contra las mujeres, quienes muchas veces son revictimizadas e incluso, culpadas de los crímenes que se cometen en su contra, cuando el único culpable es aquel que delinque y los que lo encubren.

El significado de estos versos han provocado que la canción y el baile de 'Un Violador en tu camino' se extienda por países como Colombia, Francia, Estados Unidos y México, donde las mujeres se han apropiado de la letra que han entonado en marchas y manifestaciones feministas.

Aquí te traemos la letra completa del que se ha convertido en un himno contra la violencia contra las mujeres:

"El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves.

El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves.

Es feminicidio.

Impunidad para el asesino.

Es la desaparición.

Es la violación.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba , ni cómo vestía.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Son los pacos (policías).

Los jueces.

El estado.

El presidente.

El estado opresor es un macho violador.

El estado opresor es un macho violador.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Duerme tranquila niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños dulce y sonriente vela tu amante carabinero.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú".

