¿El 8 de marzo hay clases? Estas son las actividades de SEP y UNAM por el Día de la Mujer 2022

Este 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer, fecha que se ha vuelto significativa en la vida de los mexicanos, pues las exigencias de las féminas se han vuelto más grandes a raíz de los feminicidios que se han reportado en los últimos meses.

Dicha celebración no es nueva y no nació en nuestro país; se remonta al año de 1875 en Estados Unidos, cuando las trabajadoras de una fábrica textil en la ciudad de Nueva York alzaron la voz para recibir mejores condiciones laborales con respecto a la de los hombres. Esto valió la perdida de varias vidas que no han sido olvidadas.

Ahora, esta fecha se ha vuelto importante para las mujeres, quienes salen a las calles en diversas ciudades del mundo para exigir equidad y pedir justicia por crímenes en contra de muchas víctimas y desaparecidas. En este 2022 no será la excepción y hasta se espera que su participación en la Ciudad de México se torne violenta.

¿La conmemoración del Día de la Mujer afecta a la SEP y UNAM?

Se espera que la marcha comience a partir de las 16:00 horas de este martes del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo en la CDMX. Asimismo, se anunciaron varias actividades culturales y sociales. Sin embargo, esto no afecta para nada las clases de los estudiantes pues el 8 de marzo no está considerado como un día de asueto.

Para este mes, los únicos días en los que no habrán clases será el día 21 por el Natalicio de Benito Juárez y el 25 al ser día de Consejo Técnico Escolar. El resto de los días de descanso quedan de la siguiente manera:

1 mayo por el Día del Trabajo.

16 septiembre por el Día de la Independencia de México.

por el Día de la Independencia de México. 21 noviembre por el Festivo por el Aniversario de la Revolución Mexicana.

25 diciembre por Navidad.

