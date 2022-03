Captan a jaguar paseando por calles de Quintana Roo | VIDEO

Un hombre grabó el momento exacto en el que un jaguar camina por las calles de Residencial Alborada, un complejo de departamentos ubicado en el barrio de Joaquín Zetina Gasca, en el municipio de Puerto Morelos, en Quintana Roo.

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), dicho animal se encuentra en la categoría de "casi amenazada" de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y en México es una especie en peligro de extinción, cuya cacería está prohibida desde 1987.

En el video de no más de 15 segundos aparece un jaguar caminando lentamente por el paso de los automóviles en Residencial Alborada. Antes de que termine el clip, el felino se dirige hacia los pastizales de la zona.

El audiovisual fue grabado por Ron Haughen, un hombre originario de Fredericksburg, Iowa (Estados Unidos), quien habita en el mencionado conjunto de departamentos en Puerto Morelos, Quintana Roo. El metraje fue compartido la mañana del domingo 6 de marzo, por lo que pudo ser filmado la noche del sábado 5 o madrugada del día publicado.

"Some developments in Puerto Morelos have monkeys, we have a jaguar", escribió el sujeto en su cuenta de Facebook, cuya traducción al español es: "Algunos desarrollos (habitacionales) en Puerto Morelos tienen monos, nosotros tenemos un jaguar".