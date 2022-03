Horóscopo chino: Estos tres signos no tendrán SUERTE en el AMOR en marzo

La buena suerte en el amor es algo que las personas siempre están buscando, ya sea para mejorar su relación en pareja o para darse una nueva oportunidad en la que el romance les brinde la mejor experiencia de su vida; sin embargo, las predicciones del horóscopo chino piden a estos tres signos tener cuidado.

Pues al menos por el mes de marzo la fortuna en el amor no será nada favorable para los signos de Rata, Conejo y Dragón, ya sea porque la tensión se va a incrementar entre los que tienen pareja o simplemente porque la indecisión de algunos signos no les permitirá iniciar una nueva relación. Así que no dejes de leer y entérate de qué es lo mejor que puedes hacer este mes de marzo si del amor se trata.

(Foto: Pexels)

Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 6 de marzo conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Rata

Lo mejor para este signo será aprovechar y nutrirse por todas las buenas energías que traiga el equinoccio de primavera, pues sin duda la influencia de la temporada les traerá una mejor suerte en el amor; sin embargo, de aquí al 20 de marzo, lo ideal es trabajar en el amor propio y en la reflexión.

Según las predicciones, las personas bajo este signo se encuentran en un momento de indecisión en el que ni siquiera tienen claro qué es lo que quieren o esperan del amor y de acercarse a una posible conquista, alguna de las dos partes saldrá lastimada. Es por ello que por ahora lo mejor es quedarse a reflexionar y a pasar tiempo a solas en el que también puedan reconectar consigo mismos y fortalece los lazos de amor propio.

Hacer esto, sin duda, les ayudará a que después de la llegada de la primavera, las cosas mejoren significativamente y por lo tanto los temas en cuestión del amor fluyan de una mejor manera. Este animal no debe olvidar que se encuentra en tiempos de apertura que debe de aprovechar para mejorar cómo se comunicará y se relacionará con otras personas.

Conejo

Las personas bajo el signo de Conejo también deben someterse a un proceso de reflexión, pero no en torno al amor propio, sino a aprender a tener confianza tanto con un mismo, como con terceros.

Es muy importante que este animal aprenda que la confianza es el pilar fundamental en cualquier aspecto de la vida y si del amor se trata, no puede quedar fuera de los valores que dictarán el camino sano en una relación en pareja. Solo cuando se aprenda a confiar la suerte comenzará a influir positivamente en el amor.

Dragón

Sin duda, el signo que menos suerte tendrá este mes si de cuestiones amorosas se trata es el dragón, pues además de otros factores como problemas en el trabajo y en el dinero, quienes tienen pareja comenzarán a enfrentarse a una oleada de sentimientos negativos.

La buena noticia es que todo se trata de una prueba en la que lo más importante es dejar de dudar de sí mismos y de sus parejas, pues de lo contrario el malestar provocará muchos problemas en la relación y, por supuesto, las cosas pueden terminar nada bien. Es por ello que, al igual que el signo Rata, deben aprovechar la llegada de la primavera para nutrirse de las mejores vibras y energías.

SIGUE LEYENDO

Horóscopo chino: Conoce tu animal interno, el cual dominará SIEMPRE tu vida amorosa

Horóscopos: Mudanza de CASA y propuesta INDECOROSA para estos signos el domingo 6 de marzo

Preguntan todo, estos son los 3 signos del zodiaco que se destacan por su curiosidad