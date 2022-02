Horóscopo chino: Así es la sexualidad de tu pareja, según su animal del zodiaco

El horóscopo chino es un ciclo repetitivo de 12 años y cada año es representado por animales, esto bajo la premisa de los 12 temperamentos arquetípicos: rata, búfalo, tigre, gato, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. A diferencia del horóscopo occidental, en este se toma en cuenta el año de nacimiento en lugar del mes.

El horóscopo chino es un ciclo repetitivo de 12 años. | Foto: Especial

La sexualidad de cada persona según el horóscopo chino

Para entender las características de cada animal hay que recordar que los 12 poseen elementos femeninos denominados Yin y masculinos que corresponden a Yang.

El dragón, la serpiente, la cabra, el gallo, el tigre y el caballo son Yang, mientras que el gato, el mono, el perro, el cerdo, la rata y el búfalo son Yin, de acuerdo con el horóscopo chino el hombre Yang será más frágil ante situaciones y tareas más duras que el hombre Ying, debido a los componentes femeninos que posee este último que lo hacen ser más resistente y tenaz.

Búfalo

Para el hombre, es un este animal parece estar hecho para el amor, amante de la comida y las carnes frescas. Suele disfrutar su sexualidad con habilidad e inteligencia por lo que su pareja deberá ser equilibrada, tranquila, cariñosa y perfumada. En tanto la mujer búfalo es muy sensual y requiere un ambiente adecuado que esté lleno de atenciones y caricias. No es una mujer de una sola noche, pues para entablar una relación íntima , primero deberá sentirse unidad y atraída por su pareja.

Los 12 animales poseen características Yin y Yang. | Foto: Especial

Caballo

Las mujeres caballo suelen ser exigentes y con un apetito sexual bastante intenso, aunque también es bastante mental y puede estar haciendo otra cosa mientras su pareja intenta satisfacerla, además de que es especialista en inventar nuevas técnicas sexuales. El hombre es relajado y agradable quien gusta del sexo fácil, por lo que uno de su punto fuerte es la improvisación al momento de tener un encuentro íntimo, que podría ser prácticamente en cualquier lugar, su mayor defecto es la fugacidad de sus relaciones y la falta de control que provoca que el encuentro sexual termine antes de lo esperado.

Gato

El hombre gato goza de un buen apetito sexual, guiado por su imaginación, comprenden y saben amar a las mujeres, es amante de las caricias y sabe estar periodos prolongados sin relaciones sexuales, además de que destaca por saber complacer, siempre prefiriendo el confort de su cama. La mujer gato posee una gran feminidad, busca a un compañero tierno, romántico y atento, para ella las relaciones sexuales no son primordiales sin embargo, las disfrutan, si se le corresponde con delicadeza ofrecerá su lado más íntimo y fogoso.

El 2022 corresponde al año del tigre. | Foto: Especial

Cabra

Las mujeres tienen una personalidad muy dinámica, así como una sexualidad muy acentuada, en ocasiones desmesuradas para las posibilidades físicas de su hombre, gracias a su punto desbocado puede hacer el amor en cualquier lugar, pero puede cambiar de idea en cuestión de segundos. Por su parte, al hombre cabra le gusta seducir y suele ser de mente abierta; posee un gran don de gentes y tiene un físico agradable, para él tener un encuentro íntimo durante horas no será problema y destaca por elegir a su compañera por sus cualidades lo cual lo lleva a tener relaciones estables y satisfactorias.

Perro

Las mujeres suelen ser soñadoras y discretas, aunque el pudor es muy distintivo en ellas, no representa un obstáculo al momento de dar y recibir placer, por lo que disfruta una sexualidad superior a la media; lo más recomendable es tratarlas con ternura y respeto para no llegar a extremos cuando se llegue a sentir herida o decepcionada. Aunque los hombres parezcan tímidos, la realidad es que en la intimidad no son así y puede llegar a realizar "obras maestras", comúnmente busca a personas opuestas a él, sin embargo su compañera deberá ser sensual, coqueta y femenina.

Las personas representadas por el perro son discretas. | Foto: Especial

Gallo

El hombre tiene una gran inquietud sexual, pues en sus relaciones será siempre él quien tome la iniciativa, la rapidez es su gran cualidad y si él disfruta sabrá también cómo hacer gozar a su pareja, no obstante es impaciente, por eso no es muy aconsejable jugar demasiado con él, ya que abandonará pronto el juego. Las mujeres gallo son seductoras natas, unas auténticas guerreras en lo sexual y su deseo siempre estará a flor de piel.

Dragón

A la mujer dragón le gusta conducir y dirigir su vida a su antojo, por lo que tiende a dominar sin embargo, le gusta seducir y su manera de ser es muy sorprendente, pues tanto nos puede acoger calurosamente, ser muy sensual y cariñosa, como puede ser muy fría e incluso desagradable, tiene muchísima personalidad. Por su parte, los hombres dragón aman la vida, el ruido, la acción, el sexo, tiene gran facilidad para pasar de un extremo al otro en cuestión de minutos y su vida privada está basada en el sexo principalmente, sueñen ser seductores, pero también hombres generosos, su pareja deberá de ser quien tome la iniciativa.

El dragón forma parte de los animales en el horóscopo chino. | Foto: Especial

Rata

Los hombres suelen tener un aspecto tímido con el cual esconden su verdadera personalidad, sin embargo se excitan con facilidad y requiere de un mínimo de comodidad para tener relaciones, sus reglas de vida están basadas en la salud, la higiene y la organización de su tiempo. Por su parte, las mujeres rata no buscan hacerse notar al ser tímidas sin embargo, nunca pasará desapercibida, ya que posee una elegancia natural y una clase que la hacen muy sensual. Detrás de esa apariencia de no haber roto nunca un plato se encuentra una mujer con un deseo sexual impresionante, con ella las relaciones sexuales serán muy satisfactorias, placenteras y enriquecedoras.

Cerdo

Es el hombre de las mil caras, un típico exponente de la doble personalidad, en el apartado sexual puede ser dulce, tierno, delicado y lleno de atenciones, o por el contrario desplegar una actitud arrogante, agresiva e incluso violenta. Las mujeres cerdo como los hombres son seductoras y saben utilizar sus encantos, se le puede excitar con facilidad, si se la provoca con tacto y determinación. Es una mujer muy coqueta, le encanta maquillarse, perfumarse, una vez que escoge su pareja le será siempre fiel.

Serpiente

Los hombres serpiente son el ejemplo de "sex-symbol" que se pueda encontrar. Necesita una compañera particularmente fuerte y que esté siempre preparada para todo, si se acepta como es, egoísta en el sentido de satisfacer primero sus necesidades naturales y poco pródigo en caricias, podrá convivir bien con él, uno de sus mayores defectos es la mentalidad machista que posee. A la mujer serpiente le gusta dirigir su vida pero sin mostrar su fuerte sexualidad, por lo que su carácter prudente la lleva a escoger su pareja muy minuciosamente.

El horóscopo chino consta de 12 animales. | Foto: Especial

Mono

Al hombre le encanta bromear, ligar y hacer el amor, si quiere puede ser el mejor de todos, no tiene que intentar quedar bien, ya que siempre lo consigue con todo el mundo y sobre todo con su pareja. La mujer mono es muy parecida y necesita un hombre con fuerte personalidad pero muy tierno a la vez, que sea capaz de colmar la gran necesidad de caricias y besos que ella requiere.

Tigre

El hombre tigre es el más poderoso y dulce al mismo tiempo, le gusta dominar pero sin abusar, pero cuando algo falla en la relación sexual su orgullo se daña gravemente, por lo que su pareja será un gran apoyo en estos momentos. Por otro lado, la mujer tigre suele escoger a su pareja basándose más en la posición social o en sus cualidades intelectuales, que en el físico, es aconsejable ofrecerle la admiración y atención que se merece. No es una mujer fácil, pero hace bien el amor pues es una de las mujeres más fascinantes.

