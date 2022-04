Carlos Slim da este consejo a los jóvenes: "El éxito no siempre te lleva a la felicidad"

La vida de Carlos Slim siempre es parte del escrutinio público, avalado por el éxito que ha desarrollado como empresario y la curiosidad de millones de personas por conocer más sobre su filosofía en los negocios y la vida. Y fue precisamente esto último lo que compartió ayer en el Congreso de los Jóvenes, organizado por la Asociación de Alumnos de la preparatoria de la Universidad Panamericana.

Fue ahí donde Carlos Slim Helú reflexionó para los jóvenes asistentes y habló sobre diversos temas. Uno de los más destacados fue sobre una carta que escribió en 1994, misma que expresa su pensar en torno a qué es el éxito para él.

En la citada reunión con jóvenes, el multimillonario empresario mexicano de las telecomunicaciones fue cuestionado sobre qué recomendaba a los jóvenes para ser exitosos en la nueva civilización tecnológica y del conocimiento.

Fue ahí que tiró de la memoria y recordó una carta a los jóvenes, misma en la que explica qué es el éxito.

Partiendo de lo anterior, Slim refrendó que el éxito de una persona no debe buscarse u obtenerse a costa de todo o todos. Por el contrario, comentó que hay que priorizar valores y principios sobre el éxito profesional o económico.

“Lo más importante, como te decía -en mi opinión- es la familia, y dentro de todo eso, el que vayas teniendo diversos éxitos. Hay que cuidarse mucho, hay que administrarlos, que no te pierdan, que no te saquen, que no pierdas el piso, no enajenarse con eso. Lo vemos en los deportistas, en las actrices, en los actores, como se enajenan, después del éxito que ganan”, precisó.