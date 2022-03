Congreso XIV de los Jóvenes “Nueva realidad, nueva oportunidad”

“No solo se trata de salir adelante sino ser un punto de apoyo para otros” Jesús Damián, estudiante bachiller de El Peñón Morelos. Este fue uno de los aprendizajes que hoy marcaron la vida de 2 mil estudiantes de universidad, secundaria y preparatoria de escuelas públicas y privadas procedentes de diversas partes de la república mexicana.

El XIV Congreso de los Jóvenes fue organizado por la Universidad Panamericana y liderado por el joven Olegario Vázquez Garza, quien motivó a todos los asistentes a pensar en grande e innovar en todo lo que hagan.

En la inauguración participaron José Antonio Lozano, Presidente de la Junta de Gobierno de la UP, Santiago García Álvarez, Rector del Campus de la UP en Ciudad de México, Octavio Barajas, Director de Preparatoria UP y el Alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

La entrevista con el empresario Carlos Slim fue el arranque del ciclo de conferencias del día uno, en el que también tuvo lugar un panel en torno a la política mexicana en el que participaron Alejandro Moreno (PRI), Marko Cortés (PAN) y Jesús Zambrano (PRD).

Pero sin duda las ponencias favoritas de los jóvenes fueron la de Rommel Pacheco medallista olímpico quien compartió su mantra de éxito, coreado al unísono, “Yo puedo, es fácil y voy a lograrlo” y la de Rodrigo Herrera quién dio la gran sorpresa de invitar al escenario a Arturo Lías Ayu, ambos protagonistas del programa Shark Tank México motivaron a los asistentes a tener claro su camino y sus valores para alimentar la confianza en sí mismos.

También el influencer Roberto Morales conocido como Robegrill, famoso por su frase “¡Que chille!” Sorprendió a los jóvenes al demostrar que el éxito en las redes sociales es un proceso que implica un arduo trabajo, constancia y la capacidad de sacarle provecho a las situaciones negativas.

Por último, la joven promesa del patinaje olímpico Donovan Castillo y el Escorpión Dorado robaron cámara y fortalecieron los consejos claves para tener éxito en la vida, trabajo constante, acción y valores.

Este gran congreso es posible gracias al esfuerzo común de la Universidad Panamericana, medios de comunicación como el Heraldo de México y empresas del sector privado. Esta iniciativa aún tiene mucho que aportar a los jóvenes, el día de mañana uno de los temas centrales de la agenda será el cuidado ambiental.