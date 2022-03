WhatsApp: Por qué dejarán de funcionar ESTOS teléfonos celulares a partir del 31 de marzo

Para nadie es un secreto que en la actualidad una de las formas más sencillas y más usadas para comunicarse es a través de la mensajería instantánea.

En este sentido, se sabe que WhatsApp es una de las principales aplicaciones que brindan este servicio alrededor del mundo, por ello resulta importante que todos los usuarios de iOS como Android se enteren de la reciente noticia que ha conmocionado al mundo tecnológico, esto debido a que a partir del 31 de marzo diversos teléfono celulares ya no podrán utilizar WhatsApp.

TE RECOMENDAMOS - WhatsApp: Filtran cómo lucirán las reacciones a mensajes, ¿sí se parecen a las de Messenger?

Los teléfonos en los que WhatsApp dejará de funcionar:

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend G740

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

Huawei Ascend Mate

ZTE V956 – UMi X2

Huawei Ascend D2

Samsung Galaxy Core

Faea F1

THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Samsung Galaxy Ace 2

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

Apple iPhone SE (16GB)

Apple iPhone SE (32 y 64GB)

Apple iPhone 6S (128GB)

Apple iPhone 6S (16GB)

Apple iPhone 6S (32 y 64GB)

Apple iPhone 6S Plus (128GB)

Apple iPhone 6S Plus (16GB

Apple iPhone 6S Plus (32GB)

Apple iPhone 6S Plus (64GB)

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en estos dispositivos?

De acuerdo con lo revelado por WhatsApp, su aplicación dejará de funcionar en estos teléfonos celulares debido a que la versión más actualizada de mensajería instantánea ya no será compatible con los celulares que ya no cumplen con los requisitos de seguridad que maneja WhatsApp, esto debido a que en la mayoría de los casos, el software de dichos dispositivos está desactualizado y simplemente la aplicación con logo verde ya no puede funcionar de manera óptima en ellos.

WhatsApp: ¿Qué pasa con la cuenta de una persona que fallece?

Vale la pena recordar que a pesar de que esta noticia ha conmocionado al mundo tecnológico, WhatsApp asegura que es por la seguridad de los usuarios a los que brindan su servicio.

A continuación te dejamos la lista de los teléfonos que hasta el momento siguen siendo compatibles con WhatsApp, hasta nuevo aviso.

FAL

SEGUIR LEYENDO:

¡WhatsApp tendrá nuevas restricciones! Estos son los cambios que podrían llegar próximamente