Papá con Síndrome de Down cría a su hijo y logra que se vuelva un médico exitoso

La historia de Jad Issa, un hombre con Síndrome de Down, es sumamente peculiar y hasta cierto punto única; el hombre, originario de Siria, puede presumir de haber criado a su hijo como cualquier otra persona y lo ayudó a convertirse en un exitoso médico.

Tras difundirse su caso en redes la historia de Jad se viralizó; fue en el año 1997 cuando su hijo Sader llegó a este mundo, y desde entonces se dedicó a criarlo y educarlo con amor junto a su esposa Samira. En la actualidad Jad cuenta con 46 años de edad.

En la época en que Jad conoció a su actual esposa, ella se dedicaba al campo, decidió embarazarse y en 1997 nació su primer hijo, Sader Issa, quien fue amado desde su procreación. Ahora el joven es un exitoso profesionista de 25 años quien se graduó como odontólogo.

Siempre se sintió muy amado cuando era niño

Sader posa junto a su madre, Samara, y su papá. FOTO: Especial

Gracias al enorme esfuerzo de sus padres realizaron, Sader logró graduarse como odontólogo. Durante una entrevista recordó que la condición de su padre jamás representó impedimento alguno para ser un gran padre, un buen esposo y sobre todo un líder de familia.

“Eso no impidió que me criara con más amor y cuidados de lo que es posible imaginar. Gracias a él, crecí con fortaleza emocional y logré todo lo me propuse. Si pudiera elegir un padre, no tengo duda alguna: lo elegiría a él”, declaró Sader Issa a un medio local. Quien además recordó sentirse muy amado por sus padres desde que era un niño.

Eljoven de 25 años es ahora un exitoso odontólogo. FOTO: Especial

Además destacó que su padre pasaba mucho tiempo con él estudiando y jugando, mientras que todos se sintieron apoyados y respetados por la comunidad en donde vivían. Para brindarle una educación a su hijo, Jad trabajó en un molino de trigo, época en la que comenzó a ahorrar dinero para la universidad de su hijo.

Jad logró cumplir el sueño de su hijo de ser médico

Sader cuando era solo un bebé. FOTO: Especial

Y de acuerdo con Sader, su padre hizo todo lo que estuvo a su alcance para sostener a su familia y también para darle el mejor futuro posible para su hijo, quien terminó por cumplir su sueño de convertirse en médico. “Creo que habría estado mucho menos entusiasmado con la vida y mucho menos apasionado con lo que hago si no tuviera a mi padre especial”, narró.

Gracias a este esfuerzo, Sader ahora es dentista, considerada una de las carreras mejor pagadas en Siria. Finalmente, el joven destacó que a pesar de las décadas que sus padres llevan juntos, el amor entre ellos sigue siendo como si el primer día en que se conocieron. Ya que cada uno entiende perfectamente las necesidades del otro.

