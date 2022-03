"Vamos a rechazarlo": Empresa envía correo electrónico por error a postulante | VIDEO

Muchas personas suelen sentirse nerviosas al asistir a una entrevista de trabajo, algunas son presenciales mientras que otras empresas han optado por las videollamadas, posteriormente llega un momento de espera en el que se decidirá si el postulante es aceptado o rechazado para el puesto.

Basta con una llamada o un correo electrónico para conocer la respuesta, pero esto puede salir mal cuando ocurre un error en la comunicación interna de la empresa y el postulante termina por recibir un correo que no era para él.

En las entrevistas de trabajo las personas hablan de sus habilidades. | Foto: Pexels

Esto le sucedió a un joven de nombre Alexander Wood, quien a través de TikTok compartió el correo que recibió por parte del departamento de Recursos Humanos de la empresa en donde se postuló.

Era la tercera ocasión en que el joven enviaba su currículum vitae para concretar una entrevista en la cafetería Utica Coffee, pero sus esperanzas se fueron cuando recibió un email que fue enviado por error.

Alexander se enteró de una forma muy desagradable que sería rechazado. | Foto: Pexels

"Sí, los rompimientos duelen y eso, pero alguna vez han recibido correos en donde hablan de porqué no quieren contratarte?" escribió Alexander en donde mostró parte del correo en el que se podía leer: "bueno... esto es interesante ok entonces vamos a rechazarlo." Lo anterior en el contexto de que la empresa lo rechazó por no presentarse a las entrevistas.

Se trataba de una conversación entre el gerente de la empresa y la persona que realizaba las entrevistas a los candidatos, fue así como se enteró de que sería rechazado.

El joven mostró parte del correo que recibió por error. | Pexels/ TikTok noveltgay

En otro video, el joven explicó que ya se había postulado para ese trabajo tres veces antes y fue en diciembre de 2021 cuando la empresa le dijo que le enviaría el horario para concretar una entrevista, lo cual nunca pasó.

Wood decidió responder al correo para aclarar que él nunca recibió información de la cita e incluso adjuntó evidencia sin embargo, la empresa ya no le respondió.

