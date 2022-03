Reina de belleza dio la vida a cambio de libertad para su pueblo; U2 y Pavarotti la hicieron famosa | VIDEO

En el año 1993 varias jóvenes compitieron por el cetro de belleza en Sarajevo, sin embargo, más allá del concurso o de las sonrisas y los trajes de baño, pasaron a la inmortalidad por alertar al mundo y pedir ayuda desesperada para evitar que las asesinaran.

Los habitantes de Sarajevo idearon el concurso para hacerse escuchar y que fueran vistos por la comunidad internacional, las opciones se les estaban terminando y fue así que los habitantes tomaron la decisión de crear el concurso para lanzar sus peticiones de paz y ayuda.

En plena guerra de Kosovo, en los Balcanes, las chicas que competían por el cetro de belleza, lanzaron un grito desesperado saliendo al escenario con una manta en la que podía leerse la frase “Don't let them kill us” –No dejen que nos maten-, la súplica se escondía debajo de las sonrisas y nerviosismo de cada una de las mujeres que vivían desde tiempo atrás la crudeza de la guerra.

Una de ellas, la joven bosnia-musulmana, Imela Nogic, destacó por la fotografía en la que está recibiendo la corona, dicha postal es estremecedora, tanto como la de sus compañeras sosteniendo la pancarta con la que lanzaron el grito de ayuda; la fotografía le dio la vuelta al mundo y causó indignación mundial.

Por desgracia, las peticiones de ayuda no bastaron, el heroísmo y desesperación tuvieron un cruento final, cuando la joven Nogic fue víctima de un francotirador, ahí quedó el sueño de libertad para miles de bosnios en plena guerra.

Mensaje mundial

Luego de enterarse de esta triste historia, el cuarteto irlandés U2 decidió darle difusión a lo que sucedía en Sarajevo, la imagen de Imela aparecía detrás del escenario que ocupaban los músicos, durante su gira Zoo-Tv.

Semanas después crearon la canción que le dio voz a Imela y a sus compañeras que perdieron la guerra, pero ganaron un sitio en la historia, con el título “Miss Sarajevo”, U2 les rindió homenaje alrededor de todo el mundo, con la cooperación de Brian Eno y el tenor italiano, Luciano Pavarotti.

La canción fue tan desgarradora, que el propio Pavarotti (con ayuda de la Princesa Diana) convenció al cuarteto irlandés para que acudiera a la gala denominada “Pavarotti and Friends” realizada en Modenna, Italia.

En aquella ocasión, U2 y Pavarotti unieron no sólo sus voces, también su prestigio y capacidad mediática para lanzar un grito de auxilio para la región de Los Balcanes, mensaje que fue bien recibido por la comunidad internacional.

A partir de entonces, se generó una producción discográfica denominada Passengers: Original soundtracks I, las ganancias de dicho álbum fueron en su totalidad para los niños afectados por la guerra.

