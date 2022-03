Ella es Elda María Gamiz, la hermosa influencer mexicana que conquista Instagram | FOTOS

A pesar de que Elda María Gamiz estudió Dirección de Empresas de Entretenimiento en la Universidad Anáhuac, desde niña siempre soñó con ser una celebridad y le hacía ilusión dejar huella.

Por ello, la mexicana comenzó su camino por las redes sociales y ahora cuenta con más de 227k followers en Instagram, donde ella comparte las tres cosas que más le apasionan: moda, fotos y viajes.

"Lo que ves es lo que soy. Sin comas pero también sin peros. Unos días brilla de felicidad y otros me cuesta hasta el simple hecho de sonreír”, comentó la influencer.

“No me considero una persona perfecta, al contrario, mis defectos están a flor de piel, pero soy real. Tan real que no le pongo frenos a mis primeros impulsos, lo que tenga que ser será, pero al menos será porque he sido yo”, agregó.

En sus cuentas de redes sociales comparte sus viajes, así como lo más glamuroso y chic de la moda y el estilo de vida. Además, ama mostrarse como es e intenta ser auténtica.

"Busco dar un mensaje positivo y motivar a mis seguidores a que cada día sean mejores personas. Deseo inspirarlos y motivarlos, así como ellos me motivan a mí”, comentó Gamiz", mencionó.

Su trabajo la ha llevado a hacer colaboraciones con diferentes fotógrafos reconocidos y con diversas marcas nacionales e internacionales como Shein, Tour, Club Tara Resort, Cinépolis, Viñedo San Lucas, entre otras.

A su vez, está preparada para entrar al mundo del emprendimiento femenino y ha lanzado una línea de ropa para dama. Con este proyecto ha decidido apoyar a indígenas de diferentes zonas de México.

