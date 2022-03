¡Sorprendente! Tiktoker exhibe reacción de su perrita tras sonar la alerta sísmica y VIDEO se vuelve viral

Fue el pasado viernes 18 de marzo cuando un sismo de magnitud 4.8 grados se originó a 6 kilómetros de Acapulco, Guerrero, motivo por el cual la alerta sísmica se activó en al menos 8 entidades, con el objetivo de alertar a la población, aquel día muchos videos de personas desalojando edificios se volvieron virales, sin embargo, este martes se dio a conocer uno en el cual la protagonista fue una inteligente perrita.

La grabación ha causado euforia en las redes sociales debido a la reacción de una pequeña perrita, de nombre Mariana, ante el sonido de la alerta sísmica, ya que dio toda una clase de disciplina, calma y sobre cómo reaccionar de manera correcta ante este tipo de situaciones.

El video fue captado por la cámara instalada en el interior de su domicilio, en donde se aprecia la manera en la que ella busca resguardarse una vez que se comienza a escuchar la alerta. El clip fue compartido en TikTok, en donde se hizo viral en cuestión de minutos.

La perrita siguió el protocolo al pie de la letra

Fue el usuario de TikTok "@marianathepuppy’" quien compartió el video en esta red social, en el cual se observa a Mariana seguir al pie de la letra el protocolo a seguir cuando se presentan sismos en nuestro país; una vez que comienza a escucharse la alerta, el pequeño can se dirige con calma, pero de manera contundente, hacia la puerta del departamento.

Una cámara captó la reacción de la perrita de nombre "Mariana". FOTO: Especial

Se le ve avanzar con su cola entre las patas, al tiempo que emite unos ladridos. En cuestión de segundos su "niñera" le abre la puerta y la pone a salvo. En el clip se ve ala perrita dejarse llevar sin mayo problema. “Ella ya sabe qué hacer porque estaba solita. Su niñera corrió por ella”, explica una voz en la grabación. .

Una vez que el video fue compartido en TikTok de inmediato se volvió viral ya que generó miles de reacciones y comentarios entre los usuarios; hasta el momento ha superado el medio millón de "me gusta" y cientos comentarios, en donde los internautas la inteligencia de la perrita y preguntaron por qué su reacción fue tan acertada. A lo que su dueño respondió:

Tras identificar el sonido, el can se dirige a la puerta. FOTO: Especial

“No fue algo que yo le enseñé. Ella solita aprendió. Como se dieron cuenta en mi departamento, suena muy fuerte la alerta sísmica, entonces ella asocia ese sonido con salirse. Y por otro lado escucha a los vecinos evacuando, entonces si está sola, luego luego, va a la puerta porque algo va a pasar. Y que la puerta se va a abrir porque venimos por ella”, declaró el usuario en otro clip que también compartió en la red social.

El dueño de Mariana destacó que ella es muy inteligente y que no hay día en que no se sorprenda por lo que hace: “Mariana es un perrito bien inteligente y no lo digo porque yo sea su papá, pero la verdad me sorprende muchas cosas que hace, cosas que solita aprendió o ella solita hace”, aseguró. “Lo que si te puedo decir es que Mariana es un perrito rescatado, por lo cual sufría mucha ansiedad y le tenía mucho miedo a todo. Eso sí lo trabajamos”, concluyó.

El clip se convirtió en un éxito en redes sociales. FOTO: Especial

SIGUE LEYENDO:

¡Por ser gay! Dueños abandonan a su perrito en un refugio de animales

Mujer busca a misterioso sujeto cuyo nombre se tatuó en los glúteos hace 10 años

¿Qué son las TLAYUDAS? Ingredientes y origen del delicioso platillo mexicano que causó furor en el AIFA