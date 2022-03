Mhoni Vidente: Kiev y Ucrania caerán PRONTO en manos de Putin; ¿sigue México en la mira?

Mhoni Vidente se refirió este miércoles al destino que tendrá la guerra mantiene actualmente Rusia contra Ucrania, la cual comenzó el pasado 24 de febrero y que ya ha dejado miles de muertos y más de 3 millones de ucranianos refugiados en países vecinos.

La astróloga aseguró que solo faltan unos días para que Kiev, la capital de Ucrania, caiga en manos de Rusia y el gobierno de este país tenga que comenzar a negociar con el presidente ruso, Vladimir Putin:

"La carta de la Torre, se ve algo muy fuerte en cuestiones de la guerra en Ucrania; se ve que ya van a tomar la capital de Ucrania, se va a rendir para poder negociar con los rusos", destacó la famosa pitonisa. "Cada vez se está aliando (Rusia) más con China, quiere hacer un bloque opositor a occidente", dijo.

La guerra no acabará con la rendición de Ucrania: Mhoni Vidente

No obstante, Mhoni Vidente aseguró que la rendición e Ucrania no conduciría al final de la guerra, ya que Rusia tendría en la mira seguir expandiendo sus intereses y territorios y para ello tiene puesta la mira en América Latina:

"Pero la guerra no se va a detener ahí; quiere México, quiere Cuba y Venezuela. Hay que entender que si ya invadió un país puede invadir cualquiera", señaló la astróloga. También reveló que lo que resta del 2022 la humanidad tendrá que hacer frente a periodos prolongados de extensa sequía:

"La carta del Sol me dice que las tormentas solares van a ser detonantes de sequías en el año 2022; pocas lluvias, pocas tormentas. Hay que cuidar el líquido vital, más en los estado del norte, veo meses enteros sin llover, la situación va a estar crítica (...) La carta del Sol va a estar dominando desde el 21 de marzo", indicó.

Mhoni Vidente no es parte del nuevo orden mundial

Finalmente, la famosa pitonisa puso un alto a la polémica generada por el reciente tatuaje que se realizó en la muñeca, y explicó su significado: "El día 13 yo subí el tatuaje (la fotografía a Instagram) de la divina providencia con el número 13, porque a mí me cae el rayo el 13 de mayo de 1989, por eso creo mucho en la Virgen de Fátima, creo en el número 13", comentó la astróloga.

"Y este ojo, es el ojo de la Divina Providencia que es así, que es el que todo ve, que tiene esa claridad. Y yo lo subo a las 3 de la tarde en mi historia de Instagram y toda la gente estaba preguntando que si soy iluminati. Yo solo ilumino mi casa cuando la prendo, no soy de los personajes illuminati, si fuera de esos 13 estaría pidiendo por toda la humanidad, acabar con toda la inseguridad, con toda la violencia, sacar adelante todos los proyectos de salud. Pero no soy illuminati, si no ponía en acción mi vida y mi labor para que ustedes estén bien", concluyó Mhoni.

