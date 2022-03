Reclutadora pide hacer burpees para empleo de contador y la tunden por discriminación en redes

Más allá de lucir en forma, hacer ejercicio también trae innumerables beneficios que afectan a tu vida laboral; sin embargo, esta reclutadora se los tomó muy en serio, tanto así que pidió hacer burpees para poder aplicar a una vacante de contador.

Fue a través de Instagram que la usuaria @guille.goal compartió el proceso de selección de su compañía, haciendo énfasis en que además de enviar su curriculum, los interesados debían enviar un video haciendo burpees, es decir, un ejercicio que mide la resistencia anaeróbica, con el que a partir de varios movimientos se trabaja el abdomen, la espalda, el pecho, los brazos y las piernas al mismo tiempo.

Algunos de sus seguidores de inmediato criticaron los hechos y condenaron tal petición como discriminatoria, otros celebraron la iniciativa.

Para la reclutadora de GOAL contadores, esto habla de disciplina y actitud, por lo que no importa cómo hagas las burpees, “lo importante es que las hagas”. Según contó, todos en su oficina envían diariamente un video haciendo por lo menos 50 de estos ejercicios, inclusive, en sus historias destacadas se muestran varios videos en los que todo el equipo se ejercita.

Internautas han acusado de discriminación a una reclutadora que pide hacer burpees para la vacante de contador, ya que significa que una persona con sobrepeso o con alguna discapacidad, seguramente no podría hacer los burpees y terminaría fuera del proceso de selección.

“Prefiero matarme a enviar videos de 50 burpees diarios. No podría trabajar con alguien tan abusiva de pedir cosas que no vienen al caso”; “Los burpees nada tiene que ver con disciplina”, “Es un filtro discriminatorio porque no tiene nada que ver con la capacidad”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en distintas redes sociales.

Reclutadora responde a señalamientos de discriminación

A través de otras historias de Instagram, la reclutadora que pide hacer burpees respondió a los señalamientos que varios internautas hicieron criticando su método de selección.

Argumentó que la intención de los burpees es un tema de constancia, disciplina y activación, y que en caso de que alguien no las pueda hacer, se puede sustituir por cualquier otra actividad.

SIGUE LEYENDO

Captan temible VIDEO de tromba marina que arrastró vacacionistas en la playa

Son el alma de las fiestas; estos son los signos zodiacales más carismáticos