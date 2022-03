Rosa Clará, la reina nupcial que confecciona los mejores vestidos de novia

Lleva más de dos décadas al frente de un gran gigante de la moda nupcial. Su nombre da la vuelta al mundo en los cinco continentes, y al día de hoy sus cifras son de infarto. Unas cifras que la animan a seguir trabajando, luchando y creciendo. De la expansión de la marca, de México y de la evolución de la moda en el sector, nos platicó, en exclusiva, Rosa Clará. Sus ingredientes para esta carrera tan exitosa e imparable, dedicación y esfuerzo.

¿Quién es Rosa Clará?

Inicié la carrera de Derecho, pero pronto me di cuenta que mi vocación era otra, quería dedicarme a algo más creativo. Tenía una tienda multimarca de vestidos de novia y veía que las novias no encontraban lo que buscaban, y me embarqué en la aventura de diseñar mis propios vestidos. Incorporé el concepto de moda al sector nupcial e intenté hacer un producto diferente al que ofrecía todo el mundo. Nunca imaginé que 25 años después estaríamos en más de 80 países.

-¿Cómo ha evolucionado el mundo de la moda nupcial?

La mujer hace 25 años se casaba más joven que ahora, compraba su vestido de novia acompañada por familiares que influían en la elección del vestido. Hoy, la mujer se casa mucho más mayor, y gracias a internet conoce las últimas tendencias. Las plataformas digitales permiten tener más conocimiento del sector y llega a nuestras tiendas mucho más informada y con las ideas claras.

Podemos definirte como la reina de las novias. En México te has hecho con un mercado muy fuerte y consolidado, ¿cómo definirías a la novia mexicana?

Hace 20 años que llegamos a este país y en ese tiempo he comprobado que las novias mexicanas saben lo que quieren, son mujeres con ideas claras y demuestran mucha personalidad a la hora de elegir su vestido de novia.

Has vestido a mujeres como Paulina Rubio, Antonela Roccuzzo, a la nuera de Estefanía de Mónaco, la esposa del tenista Rafa Nadal… ¿a quién te gustaría vestir?

Ha sido un gran privilegio haber tenido la oportunidad de vestir a mujeres tan fascinantes. ¿A quién me gustaría vestir? ¡La lista sería interminable!

¿Qué diferencia a una novia Rosa Clará del resto?

El trabajo constante y la innovación. Creo que somos la empresa que más innova, y ofrecer un producto diferente ha sido la base de todo. También, cuidar mucho la imagen. Para mí es muy importante que un vestido de novia sobreviva a la prueba del tiempo, debe tener un punto clásico, aunque innove en escote u otros detalles.

Rosa Clará es una de las marcas nupciales más reconocidas a nivel mundial, ¿qué ingredientes hacen falta para lograr hasta donde has llegado y lo conseguido en cifras económicas?

Mucha dedicación y esfuerzo, rodearme de un equipo profesional, motivado y diseñando un producto diferente. Estas han sido las claves del éxito.

Tu hijo Daniel se incorporó hace unos meses a la compañía, ¿cuál es tu cometido? ¿Cómo es su relación en la empresa, eres más madre que jefa o más jefa que madre?

La vida me ha ofrecido un gran regalo: pasar mis últimos años profesionales trabajando al lado de mi único hijo. Decidió estudiar Arquitectura, y al finalizar la carrera hizo un MBA en Estados Unidos, y hace ya un año que forma parte de la empresa; fundamentalmente controla el producto, la parte comercial y el marketing. Por encima de todo soy su madre.

En México tienes una de las tiendas más grandes del mundo, ¿qué te ha aportado este gran país?

Fue el primer país donde vendí fuera de Europa, hace ya 20 años, y me acogieron con gran cariño.

¿Has vestido a novias de otras culturas en las que, por ejemplo, no visten el tradicional traje blanco?

Hay culturas que visten diferentes vestidos en la misma ceremonia. Por ejemplo, en los países árabes, en la propia ceremonia del matrimonio utilizan diferentes vestidos, y los nuestros forman parte de alguno de los momentos.

Siempre has querido que tus colecciones conozcan el mundo entero. Estás en más de 80 países, 150 tiendas y cuatro mil puntos de venta alrededor del mundo, ¿asustan estas cifras o te animan a seguir creciendo?

Por supuesto que me asustan, pero me ilusiona comprobar que novias de los cinco continentes pueden elegir un Rosa Clará para uno de los días más importantes de su vida.

Cuéntanos, cuando visitas México, ¿por dónde te gusta perderte?

Llevo 20 años yendo a México. Adoro a su gente, su comida y al tequila. Una vez al año, si puedo, me gusta perderme por sus maravillosas playas.

* La marca ha tenido alianzas con Lacroix, Lagerfeld, Zuhair Murad y Jesús del Pozolo,

entre otros.

