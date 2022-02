Alumnos quieren jugarle una broma a su profesor y sale mal; los reprueban

Aun cuando muchas escuelas han vuelto al sistema presencial, muchas otras, algunas privadas, continúan con las clases en línea por medio de Zoom o Classroom, por lo que muchos momentos graciosos han quedado grabados y se han viralizado, tal es el caso de unos jóvenes que quisieron “pasarse de listos” con su profesor. El hecho ocurrió a principios de la pandemia, pero se volvió a compartir mucho en redes sociales.

Dos compañeros, se desconoce de qué plantel y estado de la república son, comienzan a realizar un examen en línea, pero juntos, algo que estaba prohibido; ellos fingieron no darse cuenta que tenían la cámara de su computadora prendida. “Se los voy a cancelar a ambos”, fue lo que dijo el docente cuando los vio.

"Ambos tienen el examen cancelado, no sé si me están oyendo o no. Esto era individual, señores, así es que ya no me manden su examen, está cancelado; violaron las reglas del juego. No se vale hacer trampa", afirmó el maestro. Luego de eso los estudiantes mostraron un rostro de impacto por su descuido y no apagaron la cámara. Muchos internautas aseguran que se trató de una broma que salió mal otros que simplemente hacían trampa.

Regreso a clases

La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, destacó recientemente que ha aumentado la asistencia de alumnos en las escuelas, además de que más recintos han abierto sus puertas pese a que en días anteriores se presentó el pico máximo de contagios por Covid-19 por la variante Ómicron.

Gómez Álvarez detalló en conferencia de prensa, que hay más de 179 mil 990 escuelas abiertas en las que acuden 15 millones 611 mil 492 alumnos, mientras que acuden a los recintos un millón 417 mil 660 docentes para impartir clases presenciales.

