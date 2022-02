Mhoni Vidente horóscopo del mes de MARZO 2022; predicciones salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti el horóscopo del mes de marzo. Conoce todo lo que te deparan esta semana los astros en salud, dinero y amor.

ARIES

Este mes estarás en plena renovación personal y te darás cuenta que es tiempo de formar un patrimonio, pero no seas tan rencoroso y perdona para que no cargues energías negativas. Eres el signo más fuerte, no dudes nunca de que podrás salir de los problemas. Tendrás muchas revelaciones divinas y ayuda de tu ángel de la guarda, así que pide que se te dará. En cuestiones de trabajo vendrá un mejor puesto o un nuevo contrato laboral. Tu temperamento es muy fuerte y la mejor manera de controlarlo es salir a caminar y meditar. Te llega un dinero extra para salir de viaje y tramitas tu pasaporte o visa. En el amor seguirás con tu pareja de Capricornio, Leo o Sagitario que hablarán de vivir juntos. Tus mejores días en este mes son 1, 3, 9, 12, 15, 20, 21, 25, 27 y 28; tus colores: el amarillo y rojo. Marzo será tu mejor mes del año, así que aprovecha los 31 días para hacer cambios positivos.

TAURO

Estarás en la mejor etapa de tu vida y concretarás proyectos este marzo, tendrás la oportunidad de consolidarte como empresario y todas las buenas energías para empezar de nuevo y crecer profesionalmente. En cuestiones de salud trata de relajarte más y no tener tantas presiones, a tu signo lo dominan los problemas psíquicos. Los Tauro que están solteros tendrán la oportunidad de renacer con amores del signo de Cáncer, Libra o Acuario. Trata de no andar con dos a la vez para que no tengas problemas. Ahorra para que te vayas de vacaciones en tu cumpleaños. Tus mejores días serán 1, 3, 7, 13, 16, 18, 22, 23 y 29, fechas en las que tendrás oportunidad de negocios. Tus números de la suerte para este mes son 1, 9 y16; tu color: el verde fuerte. Tu meta será no hacer caso de chismes y malos entendidos y seguir con tus ideales de vida.

GÉMINIS

En marzo tendrás mucha prisa por salir adelante y realizarte en cuestiones de trabajo. Te vienen dos golpes de suerte en cuestión de negocios y proyectos con personas muy importantes. Conocerás personas muy afines a ti y con posibilidad de enamorarse; para los que ya tiene pareja se sentirán muy enamorados y con ganas de formalizar su relación. Tramitas un crédito de casa o coche, busca un banco que tenga el color rojo en su logotipo para que te dé más suerte. Cuídate de problemas de intestino y dolores de estómago. Por fin terminas una relación de amantes con una persona muy negativa. Tus mejores días son 1, 6, 10, 11, 12, 18, 26 y 28, fechas en las que podrás tener más ingresos; no prestes tu dinero porque te roban la suerte. Tus números son 21,30 y 88; tu color: el blanco. Tu meta es ya no perder el tiempo y ser alguien en la vida.

CÁNCER

Tendrás mucha fuerza interior para salir de todos los problemas relacionados con tu trabajo. Marzo será fundamental para saber si te quedas o te vas en tu relación amorosa. Te haces una operación médica que saldrá bien. Arregla papeles de créditos y paga deudas atrasadas. Tendrás muchas fiestas y salidas con los amigos, cuidado con las infecciones sexuales y de piel. Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con los números 1, 14 y 55. Toma un curso de inglés y diseño, eso te ayudará mucho en el futuro. Tus mejores días serán 2, 4, 5, 9, 18, 27, 28 y 29, fechas con oportunidad de progresar en los negocios. Tramitas tu pasaporte y permiso de migración. Cuidado con los nervios, sigue una rutina de ejercicio para sentirte de lo mejor. Tu color de la abundancia es el amarillo. Tu meta es tener la buena suerte de tu lado y lograr tus objetivos en la vida.

LEO

En este mes empieza a reinar el Sol y es el astro que domina toda tu vida, así que aprovecha esa energía vital para llenarte de buena suerte. Tu carácter tan fuerte te ayudará a crecer como profesional. Cuidado con problemas de pulmones, trata de dejar el cigarro. Entras a un curso de idiomas o ingeniería. Te llega un bono económico en tu trabajo y te pagan una deuda. Cambias tu carro por uno más reciente. Te busca un amor que del signo de Aries, Géminis o Sagitario para volver, trata de darte una oportunidad en el amor. Tus números de la suerte son 8, 19 y 23; tus colores: naranja y rojo. Tus mejores días del mes son 3, 6, 9, 12, 16, 19, 23, 29 y 30, fechas en las que las energías positivas estarán de tu lado. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones de contratos. Deja un poco el WhatsApp para que puedas aprovechar el día laboral. Analizas cambiar de look.

VIRGO

Marzo te dará suerte en cuestiones de negocio y temas legales, solo trata de no firmar sin antes leer bien el contrato. Recuerda amigo de Virgo que tu destino es tener un negocio propio. Liquida deudas del pasado para que estés más tranquilo. Cuídate de problemas de dolor de cabeza y de espalda. Te viene un problema con alguien del signo de Cáncer o Escorpión debido a chismes en tu ambiente de trabajo. Tus días de suerte que serán 2, 7, 9, 12, 18, 21, 29 y 30, excelentes fechas para pedir un aumento de sueldo y proponerte para otro puesto. A los solteros les viene un embarazo sorpresa. Tus números de la suerte son 3, 20 y 77; tus colores: el amarillo y azul fuerte; tu flor es el girasol. Te compras un celular o cambias el plan de pago. Tu meta es saber en qué dirección vas en cuestión de estudios. Un amor cumple años, trata de festejarlo.

LIBRA

Marzo será de muchas presiones de trabajo y personales, pues tu signo es muy detallista y profesional en todo lo que realiza, pero hay situaciones que no puedes controlar, así que deja que todo fluya a tu alrededor y quítate energías negativas con agua bendita en la nuca y mucho perfume. Hay una sorpresa de un familiar que saldrá embarazada. En el amor, te proponen hablar formalmente. Los días 3, 7, 9, 13, 18, 21, 23 y 29 serán muy buenos en la toma de decisiones de cambios de trabajo y de poner un negocio, recuerda no platicarlo tanto para que se realice. En cuestiones de salud trata de tomar más agua y seguir una dieta de jugos naturales para bajar más rápido de peso. Tus números de la suerte son 6, 41 y 27. Tu color: el naranja. Tu meta de este mes es ser capaz de enfrentar todos los obstáculos y tener éxito.

ESCORPIÓN

En marzo serás el líder del Zodiaco, favoreciendo todo lo empresarial para crecer mucho económicamente y asociarte con más personas para poner un negocio propio, pero tendrás que quitarte muchas envidias que pueden ocasionar problemas de salud. Tendrás que aprovechar esta racha de buena suerte y serán unos días increíbles en el amor. Para los que están en pareja viene un embarazo y para los solteros, por fin encuentran el amor verdadero y hablarán de formalizar. Decides cambiarte de casa para vivir un tiempo solo. Terminas problemas legales a tu favor. Te haces una operación de tus ojos, también una cirugía estética. Tendrás un golpe de suerte con los números 4, 51 y 28. Tus mejores días: 2, 6, 9, 12, 17, 21, 24 y 29. Tu color de la abundancia es el azul fuerte. Tu meta: creer y confiar en ti.

SAGITARIO

Tendrás una metamorfosis en pensamiento y forma de ser para elevar tu energía, este mes debes mantenerte en comunicación con la divino y meditar más. Viene la oportunidad de un trabajo nuevo y bien pagado. Ten cuidado con los dolores y golpes, trata de llevar una dieta sin sal y menos alcohol. Te llega una invitación a salir de viaje. Cuida tu dinero y no prestes para que no te roben la suerte. Chismes y malas energías te van a estar rondando, trata de no platicar tus planes y cuídate de las malas amistades. En tu familia sabrás de un embarazo. A los solteros les llegarán dos amores; uno en el trabajo y otro en una fiesta. Tus mejores días: 2, 5, 9, 12, 17, 21, 23, 39 y 30. Tus números de la suerte serán el 12, 19 y 24. Tus colores de la abundancia son blanco y amarillo. Tu meta: dejar atrás rencores y enfocarte en el presente para ser feliz.

CAPRICORNIO

Marzo, mes de decisiones radicales en tu vida personal; crecerás en lo económico. Viene alguien del signo de fuego a ayudarte en lo profesional y ofrecerte un negocio. Te llega la propuesta de una cambio de trabajo y mejor sueldo. Cambias el look y remuevas tu forma de vestir. Golpe de suerte con los números 7,16 y 30. Tus mejores día serán el 3, 6, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 29 y 30 porque las buenas energías se van a juntar para progresar económicamente. Te pagan una deuda. Cuida tus estudios y sé más constante en tu carrera universitaria. No le pongas tanta atención a lo que dicen de ti. Eres el analítico del Zodiaco y eso significa que eres muy cambiante en tu forma de pensar y sentir. Un amor de Piscis o Libra volverá a ti para mediados de mes. Tu lema: nunca rendirse.

ACUARIO

Marzo será un mes de tomar decisiones para progresar en tu vida profesional. Tomas la decisión de comprar una casa pero no lo platiques mucho para que no tengas salación y mal de ojo. Tendrás discusiones con tu pareja y es porque eres muy posesivo y te imaginas situaciones que no son, relájate y disfruta tu vida amorosa. Arreglas asuntos legales y te invitan a salir de viaje. En tu trabajo vendrán directivos nuevos y cambios radicales de puesto, pero vas a quedar de lo mejor. A los que están solteros les llega un amor muy intenso del signo de Aries, Tauro o Libra, que van a ser tu pareja ideal. No trates de componer el mundo, solo da tu opinión y deja a los demás que hagan su vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 13,15 y 22. Tu lema este mes: ve soluciones donde hay problemas.

PISCIS

Este mes te sentirás de lo mejor, tu energía se renueva cada vez que cumples años. Tendrás mejores oportunidades de trabajo y de hacer negocios productivos. Tus mejores días son el 3, 7, 8, 13, 17, 21, 22, 27 y 29, ya que tendrás el doble de suerte en cuestiones de dinero y podrás hacer cualquier cambio de proyecto y arreglar un asunto legal. Tu signo será bendecido con encontrar el amor y formalizar, cuídate de problemas de hormonas y de riñón. Muchas fiestas o reuniones de última hora en todo el mes, te festejas y juntas a toda tu familia. Eres muy popular entre tus amigos y en tu trabajo, y eso te va ayudar a darte un puesto mejor pagado y poner un negocio de relaciones públicas. Tus números de la suertes son 5,48 y 51. Tu color es el rojo. Tu meta: salir adelante de cualquier problema personal y estar en paz contigo mismo.