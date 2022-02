"Moría de hambre": Mujer va de compras a un Oxxo con vestido de novia y se vuelve viral | FOTO

En redes sociales se ha hecho viral una fotografía que muestra a una mujer con vestido de novia en un Oxxo. Algo que sin duda sólo pasa en México y el ejemplo perfecto para la frase: "Imagínate vivir en Suiza y perderte esta joya".

Oxxo es uno de los establecimientos comerciales más famosos de nuestro país. Durante los últimos años, la tienda de conveniencia ha dado de qué hablar gracias a personajes como 'El Niño del Oxxo' o el 'Chente del Oxxo', quien se volvió famoso gracias a su parecido con el fallecido cantante Vicente Fernández.

A través de la cuenta oficial de Instagram de las tiendas Oxxo se viralizó la historia de una mujer identificada como Ingrid Espinoza, quien después de casarse en la iglesia se fue a comprar algo de comer, pues la joven "moría de hambre". Utilizando el hashtag #HistoriasEnOXXO, en la descripción se lee: "Acabas de casarte y el hambre te hace pasar a OXXO ¡Esta es la historia de Ingrid!".

"Mi historia es algo épica. El día sábado me casé, y saliendo de misa moría de hambre y me bajé a comprar algo de comer. A mi esposo se le hizo cómico que hiciera eso y me tomó esa foto”, se lee en la publicación, la cual supera 2 mil 400 likes y cuenta con más de 70 comentarios.