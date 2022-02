VIDEO: #LadyBerrinches exige a su NOVIO que le compre BOLETOS para el concierto de Bad Bunny

Los últimos días han estado marcados, en el mundo del espectáculo musical, por la salida a la venta de los boletos de Bad Bunny. El hecho ha causado revuelo entre miles de fanáticos que se pelearon o hicieron filas virtuales para conseguir en tan preciado ticket. Pero, como le pasó a la mayoría, no lo obtuvieron.

Por tal razón es que una vez más internet se dio a la tarea de ser ese lugar donde suceden cosas extrañas, tanto como que una joven exija a su novio que le compre el boleto para ir al concierto de Bad Bunny, debido a que es su obligación para hacerla feliz.

Afortunadamente, este momento de la red está en video y vale cada segundo.

#LadyBerrinches exige boletos

Desde el asiento de copiloto del auto de su pareja y visiblemente alterada, una joven discutió hasta el cansancio con su novio, ya que exigía que éste le diera 8 mil pesos para comprar su boleto y ver en concierto a Bad Bunny.

El novio, claramente sorprendido, se escucha en todo momento durante la grabación tratando de calmar la furia y alteración de su novia, a la cual no le vale ningún argumento y encuentra toda clase de pretextos para confirmar que ella se merece ir al concierto del Conejo Malo, ya que es la mejor novia.

Ante esto, el chico hizo viral la reacción de su pareja en TikTok.

Chantaje para su novio

La joven llamada Lucía, chantajea a su consternado novio.

“¿Y yo no valgo eso? ¿Cómo que no lo tienes? O sea, quieres a la vaca, pero no la quieres alimentar. Yo me merezco eso, yo soy la mejor novia, yo soy la mejor novia merezco todo”, indicó ella.

El joven le responde: "No quiero una vaca, quiero una novia", pero la chica sigue exponiendo sus razones: “Yo sí tengo que tolerar a tu familia, tengo que tolerarlos en las fiestas familiares. Tengo que estar ahí. Yo necesito ir con Bad Bunny, su música es poética”.

El final del video es algo que tienes que ver y, por supuesto, definir si es real o no la historia.

