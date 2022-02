¿Ansiedad y agotamiento laboral? Tal vez tengas dismorfia de productividad: qué es y cómo afecta a tu salud mental

¿Alguna vez has sentido que te esfuerzas demasiado en el trabajo, alcanzas tus logros laborales y aún así eres incapaz de reconocer tu propio éxito? Si es así, es probable que tengas dismorfia de productividad. A continuación te decimos qué es y cómo puede llegar a afectar a tu salud mental.

Es importante mencionar que no hay que confundirlo con el síndrome del impostor, pues mientras éste último hace referencia a la falta de confianza en sí mismo(a) sobre los éxitos laborales, la dismorfia de productividad es la desconfianza en la capacidad de una persona para realizar su trabajo.

'"No ser lo suficientemente productivo, a pesar de serlo', el lema de la dismorfia de productividad (Foto: Pixabay)

¿Qué es la dismorfia de productividad?

Dicho término fue acuñado por Anna Codrea-Rado, periodista internacional especializada en negocios, cultura y tecnología, quien ha escrito para medios como The New York Times, The Guardian y BBC. En general, es la idea de no ser lo suficientemente productivo, a pesar de serlo.

"La dismorfia de productividad se encuentra en la intersección del agotamiento, el síndrome del impostor y la ansiedad. Es el alter ego de la ambición: la búsqueda de la productividad nos impulsa a hacer más mientras nos priva de la capacidad de saborear cualquier éxito que podamos encontrar en el camino", escribió la periodista en un artículo de la revista Refinery29.

Para llegar a esa conclusión, la comunicadora entrevistó a una gran cantidad de expertos en psicología para darle forma al término. En resumen, se habla de una condición en la que una persona realiza una tarea o proyecto laboral bien hecho y sin embargo se siente frustrada por pensar que "pudo hacerlo mejor".

"Los logros o las grandes experiencias pueden levantarnos el ánimo temporalmente y hacernos sentir realmente maravillosos, pero los efectos pueden ser bastante fugaces", así lo define la doctora en psicología Jacinta Jiménez, una de las entrevistadas por la articulista Anna Codrea-Rado.

¿Existe una solución?

Para empezar, el término es relativamente nuevo. Además, aunque no existe una fórmula mágica para acabar con el problema, una posible solución expuesta por la periodista es hacer una "lista de gratitud" en la que escribas tus "victorias diarias".

Y es que, el problema con la llamada dismorfia de productividad es que que después de un logro en el trabajo obtenido por su buen rendimiento, la persona siente una insatisfacción y regresa al punto de inicio. ¿Después qué hace? Buscar su próximo logro, sólo para volver a tener ese sentimiento de vacío, haciéndola incapaz de "saborear cualquier éxito".

