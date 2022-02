La hermosa historia para recordar el 14 de febrero en Zelda: Breath of the Wild

El mundo de Zelda Breath of the Wild, es de los más extensos de la franquicia de Nintendo, siendo una de las joyas del mundo de los videojuegos.

Como es costumbre, el juego que salió a la luz en 2017 y en este 2022 posiblemente vea su segunda parte, la misión principal consiste en derrotar a Ganon, ese ser lleno de maldad pura que siempre ha querido conquistar Hyrule, pero en este juego existen un total de 90 misiones secundarias, contando ya las de expansiones que se pueden comprar en la tienda en línea.

Pero hay una muy particular que podría recordarnos la unión de dos personas que se juran estar juran estar siempre unidos y no, no estamos hablando de la misión que tiene que ver con Karid, el trabajador de la compañía Construcciones Karud, pero si una que tiene que ver con el amor a primera vista.

Para recordar este 14 de febrero, el día del amor y la amistad, Breath of the Wild tiene una misión sobre enamorados y un gran corazón en donde se desarrolla toda la trama.

Basta con que te dirijas al sur del mapa de Hyrule y centres tu atención en el Monte Rízor, en el cual se encuentra el Estanque de los Enamorados, que según se dice es el lugar en donde una persona puede encontrar a su alma gemela.

Si te diriges al estanque por el camino previamente señalado el cual inicia desde las faldas del monte, podrías encontrarte con un kolog al completar un rompecabezas con forma de corazón.

Pero una vez llegando al estanque, te encontrarás con un hyliano llamado Wabin y una gerudo llamada Perye, los cuales parece que están destinados a pasar sus días juntos.

La misión secundaría lleva el nombre de “un amor sigiloso” y necesitarás una campana muda para poder realizarla.

Primero deberás hablar con Wabin quien es un tipo muy tímido pero que tuvo la suerte de encontrarse con su alma gemela; él te pedirá que hables con la chica gerudo y le entregues la campana muda, que previamente te pide, pero debes decirle que es de parte de él.

Posteriormente habla con la gerudo Perye y dale la campana muda, después de esto, seguirá una escena en que a Wabin le cuesta trabajo declarar su amor y la gerudo termina siendo quien diga todo.

Al final de la misión, Wabin te dará 20 rupias, pero Perye le dice que ¡si es todo lo que vale su amor? por lo que te dará un poco más de dinero.

Por último, aunque un poco menos trascendental, puedes usar el poder de magnesis para sacar el cofre que se encuentra en el fondo del estanque y obtener una lanza arrojadiza.

