TikTok: Joven insulta a empresa durante entrevista de trabajo y se vuelve viral | VIDEO

Ser entrevistado para un nuevo empleo suele ser una situación que a algunas personas les genera nervios por la incertidumbre de no saber si les irá bien o mal, pues en ocasiones no se preparan o simplemente esta sensación los traiciona.

Actualmente con la pandemia por Covid-19 han cambiado las formas en que la gente interactúa, ya es normal que algunas empresas realicen entrevistas de trabajo a distancia, haciendo el proceso más práctico para ambas partes. Pero en ocasiones, no son los nervios los que traicionan a los postulantes, sino la tecnología.

Así fue el caso de una joven estadounidense de nombre Chaylene Martinez cuya entrevista de trabajo se viralizó debido a que en ese momento comenzó a hablar mal de la empresa a la que aspiraba entrar.

Martinez se tomó un momento para criticar la pregunta y practicar su respuesta. | Foto: TikTok @chayjordan_

La joven tenía que responder las preguntas que aparecían en la pantalla para lograr ingresar a la empresa SkyWest, la respuesta sería grabada, pero Martinez no supo desde qué momento iniciaría la grabación.

Al inicio del video se ve a la chica leer la pregunta: “¿Cuál es tu impresión de la cultura de la compañía SkyWest, y qué opinas de ella?” a lo que comentó con alguien con quien estaba teniendo una llamada telefónica: “La pregunta es... la más estúpida y cursi que he leído en mi vida”.

Fue así que empezó a practicar su respuesta, pero lo que Chaylene no sabía es que estaba siendo grabada por el entrevistador y que acababa de desperdiciar la única oportunidad que tenía para responder.

Chaylene se dio cuenta muy tarde que todo estaba siendo grabado. | Foto: TikTok @chayjordan_

En el momento en que se dio cuenta, se borró la sonrisa de su rostro y comenzó a disculparse por lo que dijo anteriormente e intentó justificarse.

"Oh no... lo siento mucho, no me di cuenta de que estaba de que estaba grabando, estaba practicando, lo siento"

"Cuando publicas un video aplicando para otros trabajos y tus compañeros se dan cuenta y ahora tu jefe sabe que estás buscando otro empleo". | Foto: TikTok @chayjordan_

Aunque trató de responder, el tiempo se estaba agotando y usó los últimos segundos para disculparse nuevamente, por lo que ya no pudo hacer algo al respecto. Hasta el momento, el momento viral ha acumulado más de 8 millones de reproducciones en la red social.

En otro video publicado por la joven, se quejaba de que no lograba conseguir empleo y que su jefe ya se había enterado de que estaba buscando otro lugar de trabajo, el video lo tituló "¿por qué no pensé antes en esto? que alguien me contrate antes de que me despidan."