¡Esta es la verdad! Revelan cuál es el truco del viral caldero mágico de TikTok que crea a un peluche de la nada

TikTok es una red social que le ha permitido a muchos productos y servicios viralizarse; sin embargo, con ello, algunos creadores de contenidos también han encontrado su nicho al desmentir aquellas cosas que no cumplen con lo que prometen.

Y uno de los juguetes que más revuelo ha causado en las últimas semanas es un caldero mágico, el cual, después de echarle diversos polvitos y decir un encantamiento, te arroja un adorable peluche.

Ya que que la premisa es bastante ambiciosa, los TikTokers que prueban productos no tardaron en comprar este novedoso y costoso juguete, que según la información recabada de diversas cuentas, oscila entre los 150 y los 180 dólares, es decir, entre los 3 mil y los 3 mil 700 pesos mexicanos.

Al seguir las instrucciones el caldero mágico es muy dinámico y sorprendentemente cumple con lo que promete, pues a raíz de mezclar los "ingredientes" que vienen en el empaque, "la poción hace su magia" y en cuestión de segundos tienes en tus manos a un tierno y peludo juguete, pero ¿esto realmente es brujería?

Ante la difusión de estos videos, algunas madres consternadas comenzaron a comentar los videos asegurando que ese juguete era cosa del diablo y que los niños no debían jugar con fuerzas que no sabían qué consecuencias traerían.

Por otro lado, había quienes aseguraban que los TikTokers estaban haciendo trampa y colocaban al peluche en un corte del clip. Sin embargo este y los miedos de las señoras de TikTok fueron desmentidos gracias a que una TikToker reveló cuál era el truco del viral caldero mágico.

¿Cómo funciona el caldero mágico que se hizo viral en TikTok?

Si no has visto los videos del caldero mágico de TikTok, te contamos que una vez que agregas todas las bolsitas de polvitos que vienen incluidas en el juguete, el mágico recipiente comienza lanzar humo, lo cual probablemente se deba a la mezcla de químicos que previamente depositaron los usuarios.

Y una vez que el humo logra disiparse ante tus ojos aparece un tierno y peludito juguete que según tu caldero, puede ser rosa, blanco, azul o de otro color.

Pero lo que pocos saben es que, es justamente cuando el humo comienza a emerger que el truco de este juguete viral de TikTok hace de las suyas, pues es en este lapso en el que un mecanismo interno se activa y el que parecía ser el fondo del caldero se voltea, revelando al peluche que venía oculto en el recipiente.

Si quieres ver el video completo, puedes dar clic aquí y descubrir cómo fácilmente puedes volver a colocar a tu peluche en el fondo del caldero mágico para hacerlo aparecer y desaparecer las veces que quieras.

No queda duda que este juguete no es mágico, ni tiene conjuros ocultos detrás, pero la idea es bastante novedosa e ideal para los pequeños y no tan pequeños que quieren que su carta de Hogwarts les llegue a la brevedad.

