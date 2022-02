Mujer bloquea a su amiga por ofrecerle trabajo y no prestarle dinero ¡Viral en TikTok!

Hay ocasiones que la amistad entre dos personas lleva a que se apoyen en las buenas y en las malas. Cuando sucede así, a veces una de esas partes necesita más apoyo, algún tipo de ayuda especial que vaya más allá de dar ánimos. Esto es lo que ha pasado entre dos amigas, cuando una ha necesitado algo de dinero y la otra ha tomado una decisión para apoyarle en su mala pasada.

Y, para que lo sepa el mundo, la historia se ha hecho viral en TikTok. Todo, incluido, con un final no tan feliz a través de otra aplicación muy usada por todo el mundo, esta es WhatsApp.

Mujer relata su historia

Una chica y usuaria de TikTok confesó que su relación de amistad con otra chica se vio por concluida por una peculiar situación, luego que la amiga se molestara con la primera por no prestarle el dinero que le había pedido. Sí, como lo lees, una mujer pidió dinero, no se lo dieron y se enfadó.

Así fue como la usuaria Peirov Emily compartió en TikTok que Kassandra le pidió dinero prestado, algo así como 800 pesos, pero ella decidió no dárselos y, mejor aún, ofrecerle trabajo para que se ganara la cantidad con el sudor de su frente.

En la historia, la joven Emily explicó que su amiga le pidió el dinero para gastarlo en las necesidades de su bebé, esto debido a que estaba peleada con su pareja y no podía pedirle dinero a él. En respuesta, Emily dijo que sí tenía el dinero, pero debido a que en pasadas ocasiones le había prestado y no se lo había devuelto, prefería conseguirle trabajo en su negocio.

Kassandra se enoja y esto responde

Enojada por lo que le estaban ofreciendo a cambio, Kassandra rechazó el empleo e insistió mandando su número de cuenta para recibir el dinero, esto debido a que, argumentó, no podía trabajar por cuidar a su hija, sumado a que realmente no le agrada trabajar.

La amiga Emily, respondió que era mejor darle empleo para que no dependiera de nadie, pero Kassandra, enojada, indicó:

“No me estés dando opciones, yo solo te hablé para ver si me ibas a prestar dinero, no para que te estés metiendo en mi vida”.

Para rematar la disputa, Emily, la amiga buena, dejó claro que el dinero no llega solo y las personas deben trabajar para obtenerlo.

Kassandra finalizó bloqueando a su amiga ya que no quería saber más de ella, por no ayudarla como ella quería. Luego, al ver la publicación en la red social, la desbloqueó para reclamarle.

