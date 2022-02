Lectura de rostro: Conoce a las personas con lo que comunican sus facciones

"Cuando regresé de estudiar mi Master Face Reading Certification, empecé a ver que la imagen pública tenía mucha demanda. Me especialicé en la lectura del rostro junto con mi mentora Lillian Bridges (q.e.p.d.), quien me hizo descubrir el mundo de lo externo como una representación de todo tu mundo interior, y allí fue cuando todo me hizo sentido", comenzó a explicar Renata Roa.

Poco a poco empezó a profundizar sobre el tema y a comprender el lenguaje facial: "Como podemos darnos cuenta en qué momento estamos poniendo el ceño fruncido, si estamos en una postura incorrecta, etc., allí es donde empecé a enfocarme en el mundo del mindfulness, el cual ayuda a crear una conciencia de lo que estamos pensando. Una herramienta esencial es sentirte, descubrirte, conocerte y lograr conectar con tu potencial”, comentó la conferencista.

“La cara está compuesta por 44 músculos faciales, la genética tiene una carga importante. Al analizar el rostro a profundidad en coordenadas se puede develar lo más profundo de nuestro ser, en él se puede notar la historia y el funcionamiento de su interior. La expresión, las emociones y salud de los órganos se reflejan en la cara”, expresó Roa.

“Los cambios de la piel son desequilibrios internos, causados por estrés en distintas áreas del cuerpo. Cada zona de la cara se conecta a un área interna del cuerpo. Si no existe un equilibrio emocional se ve reflejado en la coloración, la textura, la hidratación y en la complexión. Los orientales dicen que de 0 a 25 años tienes la cara que heredas, de los 25 a los 50 años tienes el rostro que todos los días vas trabajando, y de los 50 en adelante tienes la cara que te mereces”, enfatizó la consultora.

Por otro lado, Renata hizo énfasis en que las arrugas suaves son positivas, pero cuando están marcadas hablan de estrés causado por alguna emoción, como el miedo o la tristeza.

"En la frente reflejan el saber y el sentir, lo cual esta aunado al sistema digestivo. Después de los 25 años, la cara es la lección de cada uno de tus pensamientos, la opinión de tu vida y lo que vives a diario. Son los movimientos que estás construyendo de manera consciente e inconsciente. Antes de que llegue a tu conciencia, tú, a través del rostro, puedes empezar a diagnosticar cosas emocionales que la persona está viviendo.

Nos recomendó observar cualquier mínima arruga en el rostro y la transformación de las cejas, entre otros rasgos. Según explicó, funciona para "entender quién eres, que estás sintiendo, lo que tienes que transformar y cuál es la opinión que tienes de tu infancia. La cara se vuelve una brújula en constante movimiento, diciéndote hacia dónde te tienes que mover a nivel espiritual y mental. La cara de enojo empieza a desaparecer cuando perdonas, ríes de manera genuina y enfocas la atención en lo que

quieres ser y comienzas a buscar las huellas autocumplidas”, acentuó la especialista.

*RENATA ES AUTORA DE DOS LIBROS SOBRE SU ESPECIALIDAD.

*l Estudió en ciudades como Barcelona, Londres y San Diego.

