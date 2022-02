Estas son la CLAVES para entender la NOVELA "1Q84" de Haruki Murakami

Luego del éxito de 'Kafka en la Orilla' (2002) y 'After Dark' (2004), Haruki Murakami se dio a la tarea de idear su siguiente novela con un tema muy particular y editada de una forma no tan tradicional. Fue así que en el año 2009 publicó '1Q84', una novela de género fantástico donde Haruki Murakami decidió que se recreara a lo largo de 3 libros para su publicación en Japón y esto entre los años 2009 y 2010.

Como cada libro que él presenta, pronto se convirtió en best-seller con un millón de unidades vendidas en tan sólo un mes.

¿De qué trata la novela '1Q84'?

El título de este libro de Murakami hace referencia a la novela '1984' de George Orwell, pero en este caso el autor eligió escribirlo así ya que en japonés, la letra "Q" y el número "9" son homófonos y ambos se pronuncian "kyu".

La novela acontece en el año 1984, todo cuando Aomame se da cuenta de que se ha introducido en una realidad deformada a la que llama 1Q84. Sumado a esto otro de los personajes tiene un paralelismo con el gran hermano de Orwell. La trama cuenta la historia desde los puntos de vista de los personajes principales, Aomame y Tengo.

En los dos primeros libros, cada capítulo cuenta alternativamente lo que le sucede a uno de los dos. En el tercero, se cuenta también el punto de vista de Ushikawa.

¿Qué referencias sociales o culturales tiene?

En las tres novelas se hacen muchas menciones a muchas obras del cine, la música, la literatura y la historia. Todas estas referencias son generalmente de creadores de todo el mundo como la Sinfonietta de Leoš Janácek, que forma parte central de la trama.

También hay otras que se enfocan en la historia de Japón o tienen relación directa, como el libro de Antón Chéjov, La isla de Sajalín, donde narra con fragmentos del libro la historia de los guiliakos que vivían en una isla cuya soberanía se disputaron Japón y Rusia. También incluye narraciones sobre las conquistas del Imperio de Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

Personajes de la novela

Tengo Kawana

Profesor de matemáticas de treinta años que además escribe novelas en su tiempo libre. Hijo de un cobrador de la cadena de televisión NHK. Su editor, Komatsu le pide que reescriba en secreto La crisálida de aire, para mejorar su redacción, y poder presentarla a concurso.

Masami Aomame

Es una fisioterapeuta y profesora de artes marciales, de treinta años. Conoció en su infancia a Tengo, y desde entonces piensa en él. Trabaja también como asesina de hombres que han cometido violencias graves contra mujeres, por encargo de una anciana millonaria.

Yuji Komatsu

Editor de 45 años que encarga trabajos a Tengo. Le propone reescribir la novela de Fukaeri.

Fukaeri

Muchacha de 17 años. De nombre completo Eriko Fukada, es la hija del líder de la organización religiosa "Vanguardia". Escribe la novela La crisálida de aire, el libro que posteriormente corregiría Tengo. Se trata en apariencia de un relato fantástico.

El líder

Su verdadero nombre es Tamotsu Fukada. Es el padre de Fukaeri, y líder de una secta religiosa llamada Vanguardia

Ushikawa

Detective de aspecto grotesco, pero muy eficiente. Contratado por Vanguardia para investigar a Tengo y a Aomame. Este personaje también está presente en la novela Crónica del pájaro que da cuerda al mundo.

