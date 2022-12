Qatar 2022 en fotos: Brasil a casa y Argentina sufre, lo más destacado de la jornada

En la primera fecha de los Cuartos de Final de Qatar 2022 hubo una sorpresa y un triunfo anticipado. Es por eso que hoy te traemos las mejores fotos de los equipos que clasificaron a la siguiente fase y de los que quedaron eliminados.

Croacia truncó el sueño brasileño

Mientras sonaba el himno brasileño, cuando la cámara enfocaba a Vinicius, este le dedicó una sonrisa y un guiño, un gesto ‘cristianesco’, uno de sus ídolos, antes del partido frente a Croacia que acabó con un Neymar llorando de forma desconsolada sobre el césped del estadio Ciudad de la Educación.

Foto: EFE.

El ‘10’ fue la viva imagen de la desolación de Brasil, que suma 20 años sin llegar a una final de un Mundial. Desde la quinta estrella en Japón y Corea 2002, solo unas semifinales, y fueron en las que sufrieron el 1-7 en su Mundial, haciendo más grande la herida. En el resto, se han quedado en los cuartos de final.

Foto: EFE.

Para este Mundial de Qatar llegaban como grandes favoritos, junto a la actual defensora del título, Francia. El poderío ofensivo de los de Tite les daba alas para lograr la sexta estrella, pero se estrellaron contra una Croacia que vuelve a meterse entre las cuatro mejores del mundo por segundo torneo consecutivo.

Foto: EFE.

Brasil cayó en penaltis, y tras el disparo fallado, al palo, de Marquinhos arrancaron los llantos sin consuelo en una tarde catarí que arrancó con el guiño de un Vinicius que acabó siendo sustituido en el minuto 65. Tras consumarse la eliminación, Neymar, al principio, se quedó sentado en el centro del campo. Perplejo. Aún teniendo que asimilar que, de verdad, quedaba fuera de un torneo que ya dejó caer que esta podría ser su última participación.

Foto: EFE.

No tardó en darse cuenta de que era real, no una pesadilla, y rompió a llorar sin encontrar consuelo en nadie. Por su cabeza, además de la oportunidad perdida, seguro que pasaba la elección de tirar un quinto penalti que nunca llegó. Ya fue héroe en los Juegos Olímpicos de su país asumiendo tal responsabilidad frente a Alemania, pero en Doha no le llegó la oportunidad.

Foto: Especial.

Entre todas las lágrimas, y tras la primera celebración croata, apareció la figura de Luka Modric como brazos en los que llorar. Se acercó a Rodrygo Goes, quien falló su penalti, y se fundió con su “hijo”, como le llama a la par que para el brasileño es su “padre”, futbolísticamente hablando, en un cariñoso abrazo. “Le mando mucho ánimo. Es una pena por él, pero, bueno, bonito para mí”, dijo más tarde en zona mixta.

Foto: EFE.

Argentina vs Países Bajos

Foto: EFE.

Foto: EFE.

Foto: EFE.

Foto: @fifaworldcup_es.

Foto: EFE.

Foto: AFP.

Foto: EFE.

Foto: EFE.

Foto: EFE.

Foto: EFE.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: Twitter.

