Concierto de Bad Bunny decepciona a fan: “Este show es una estafa”

El pasado fin de semana, el “World’ hottest tour” de Bad Bunny llegó a México con un par de presentaciones en el Estadio BBVA de Monterrey, sin embargo, el espectáculo del “conejo malo” no dejó satisfechos a muchos de sus fans y en redes sociales se hizo viral la crítica de una de sus seguidoras quien aseguró sentirse estafada debido que considera que lo que pagó por su boleto no valió la pena en lo absoluto y su comentario generó un gran revuelo entre los internautas.

Fue a través de Twitter donde la usuaria identificada como “@angielovesid” realizó un hilo en el que explicó los motivos por lo que llegó a la conclusión que el show de Bad Bunny no valió la pena, por lo que fue clara y concisa al advertir a los fans del puertorriqueño que si asistirán a uno de sus próximos conciertos “no vayan con la expectativa muy alta”.

Bad Bunny agotó todas las localidades de sus conciertos en Monterrey. Foto: Especial

“Y tqm Bad Bunny, sí cantas bien y estás muy guapo, pero este concierto no vale los 10 mil pesos que pague”, escribió la decepcionada fan del “Conejo Malo”.

“Todos los que vayan a venir, no vengan con la expectativa muy alta, porque la verdad, nada novedoso, no se veía casi nada, el show pues medio mosqueado, Benito viene a tu lugar (yo estaba al frente) como 3 segundos y se va y no vuelves a ver nada”, señaló “@angielovesid”.

“Este show es una estafa”

En otro de sus tweets, “@angielovesid” no dudó al asegurar que el show de Bad Bunny es una auténtica estafa y argumentó que ni el show de luces, ni la decoración o el propio sonido estuvieron a la altura de un espectáculo de un artista de talla internacional y señaló que lo máximo que debió haber pagado eran unos 4 mil pesos.

Cabe mencionar que “@angielovesid” también aseguró que Bad Bunny solo tiene “líneas aprendidas” entre sus canciones por lo que no se permite interactuar realmente con su público para hacer de cada presentación algo especial.

La internauta acusó a Bad Bunny de decir "lineas aprendidas" durante su show. Foto: Especial

Para finalizar su crítica, “@angielovesid” también se lanzó contra la logística del inmueble en el que se realizó el evento, además, aseguró haber recibido un mal trato del personal del estadio de Rayados y por si fuera poco también señaló que el público hizo “gatadas” con tal de estar más cerca del intérprete de “Safaera”.

“Sin contarles las gatadas que hace toda la gente por estar más cerca y la asquerosa logística y el trato más cul… que te puedas imaginar de parte de los del estadio y no es que pida un trato especial, pero se notaba que decía líneas aprendidas, les recomiendo a los que vienen a VIP no estar donde están todos amontonados enfrente, no vale nada la pena”, sentenció a fan de Bad Bunny.

La próxima parada del "World's hottest tour" será el Estadio Azteca. Foto: Especial

Como era de esperarse, sus tweets generaron un gran revuelo entre los internautas y se originaron todo tipo de opiniones pues hubo quien salió a defender al cantante y hasta aseguraron que fue el mejor show de sus vidas, además, los detractores del género urbano también hicieron acto de presencia y, además, de burlarse, también se unieron a las quejas contra el artista, por lo que “@angielovesid” se vio obligada a hacer privado su perfil de Twitter para ponerle fin a toda la controversia generada.

Los próximos conciertos de Bad Bunny serán el 9 y 10 de diciembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

