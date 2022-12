Solos con su soledad: Ellos son los signos que pasarán Año Nuevo sin compañía

La fecha de nacimiento y el signo zodiacal bajo el que vivimos es un factor determinante en nuestra forma de ser, la forma en la que hacemos las cosas y cómo nos relacionamos con los demás. Además muchas actividades de la vida diaria se ven afectadas por nuestro signo del Zodiaco.

Se acerca la noche de fin de año y la mayoría de la gente prepara grandes fiestas y celebraciones, hacen planes para reunirse con la familia y amigos para compartir momentos inolvidables y entregar presentes.

Pero no todos los signos del Zodiaco son iguales y les gustaría tener planes muy diferentes. Una parte de sus personalidad los hace ser más distantes, no ser tan emotivos y siempre prefieren reuniones de bajo perfil. Te decimos cuáles son los tres signos del Zodiaco que quieren llegar al año nuevo, sin compañía.

Los signos del Zodiaco que prefieren estar solos en Año Nuevo

Capricornio

No son muy felices con multitudes y con el ruido extremo. Normalmente quieren estar en un entorno controlado, sólo con las personas que más estiman y no tener que fingir en las multitudes. Prefiere no ser obligado a socializar y tener una plática significativa con las personas especiales.

Escorpión

La soledad es el momento perfecto para pensar y asimilar lo que hay en su vida y cómo debe actuar al respecto. La exigencia de convivencia en las fiestas le puede caer difícil y no siempre responder de la mejor manera.

Cáncer

Aunque es un signo muy sociable, siempre va a preferir una fiesta íntima y tranquila, porque así podrá convivir con todas las personas y no sólo hacer plática de compromiso con decenas de invitados. Su núcleo familiar y de amistad es fundamental y prefiere una cena sin tanto alboroto.

