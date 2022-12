VIDEO | "Se murió Chayanne"; joven engaña a su madre con cruel broma que termina en llanto

Las noticias acerca de la muerte de algún ser querido, familiares o amigos, suelen ser las más difíciles de dar, aunque hay que reconocer también que muchas personas se han conmovido ante el fallecimiento de algún ídolo o celebridad. Así ha quedado palpable por ejemplo cuando se dio a conocer el deceso de Juan Gabriel o José José.

Sin embargo, a veces estas noticias suelen ser falsas y ase vuelven virales en internet. Tal como ocurrió con una TikToker que decidió compartir un video en esta red social de una broma que le realizó a su mamá y cuyo dramático resultado rompió las redes sociales este miércoles. En la grabación se observa como una joven le miente al asegurarle que había fallecido Chayanne, el ídolo de su mamá, y ella reacciona conmocionada y rompe en llanto.

La TikToker le hizo una pesada broma a su mamá en el Día de los Santos Inocentes. FOTO: Especial

Broma sobre la muerte de Chayanne se vuelve viral en TikTok

Ha sido la usuaria Tania Hernández (@stitchsh) quien aprovechó el trend de moda en el cual los jóvenes engañan a sus mamás acerca de la muerte de su artista o celebridad favorita con el objetivo de capturar su reacción y después publicarla en TikTok. Muchas de estas historias se han vuelto virales, entre ellas la de la mamá de Tania, cuya dolorosa reacción ante la noticia ha conquistado a los internautas.

La mamá de la joven no podía dar crédito a lo que acababa de escuchar. FOTO: Especial

Y no era para menos, aseguraron los usuarios luego de ver el divertido video, ya que en este caso se estaba hablando del "papá de todos", como comúnmente se conoce a Chayanne. En el clip viral se puede ver cómo la TikToker en pleno Día de los Santos Inocentes le da la "lamentable" noticia a su madre, al asegurarle que Chayanne había muerto a sus 54 años.

En la grabación se observa a la mujer sentada en un sofá viendo fijamente a su hija, en shock y llena de incredulidad tras recibir la noticia. "Se murió el Chayanne a los 54 años", le dice la joven. Momento en que su mamá comenzó a mover la cabeza como negación y le respondió: "No, el Chayanne es de mi edad", aseguró. "57 años", contestó la TikToker.

"La señora sentía que se iba con el Chayanne"

Cabe destacar que la edad del famoso cantante puertorriqueño es en efecto 54 años, ya que de acuerdo al portal de internet "Movie Database", el artista nació el 28 de junio de 1968. "¿Por qué murió?", preguntó la mujer en el clip, mientras trataba de confirmar si la noticia era del todo cierta. "Se accidentó en un avión", contestó la hija.

El video supera las8.5 millones de reproducciones. FOTO: Especial

Momento en el que la mujer se llevó las manos al rostro y comenzó a lamentarse por el suceso. "No es cierto, no es cierto, hija, no puede ser posible", se le escucha decir con total desconsuelo. Instante en el que la TikToker comenzó a reír y su madre se percata que todo se trató de una broma.

Una vez compartido en TikTok el video se ha vuelto un éxito con cientos de reacciones de los internautas y hasta el momento supera las 8.5 millones de reproducciones: "De todas las que he visto, ella es a la que le dolió más la noticia; se ganó un asiento VIP en su concierto"; "Ya la señora sentía que se iba con el Chayanne, hasta el aire le faltaba jaja"; "Casi se muere, ¡pero la señora!"; "Chayanne es la estabilidad emocional de todas las mamás de México" y "Chayanne: 'no manche, doñita, ¿cómo que somos de la misma edad?'", han sido solo algunos de los mensajes que compartieron los usuarios.

