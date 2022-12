Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 24 de diciembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 24 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Algunos horóscopos tendrán que poner más atención en el amor Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, ten cuidado con amores de una noche, celebra Navidad como Dios manda y agradece por lo que ahora tienes, despídete del pasado y de lo que ya fue y comienza a vivir una vida distinta.

Aprende a quererte y vivir en soledad y así el amor no será una necesidad, sino una opción de arriesgarte y jugártela por la persona que tú decidas. No esperes nada de nadie de hoy en adelante y no serás traicionado o traicionada, vive al día y de lo que vaya surgiendo.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, no hagas promesas que no cumplirás o de lo contrario no volverán a confiar en ti, aprende a ser más soltado con las personas que te quieren, a veces das más de que debes a quien solo te paga con traiciones, abre los ojos y no te preocupes por quien no se preocupa por ti.

Problemas en el trabajo a causa de un malentendido, cuida más tu alimentación, ya que se avecinan problemas en tu estómago podrían molestarte estos días. Posibilidades de encamarte con ex, si es la única manera en que lo puedes tener adelante, sin embargo, recuerda que quien se vuelve enamorar pierde.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, Mucha atención a tus sueños, ya que te revelarán grandes cosas las cuales están por pasar, aprende a interpretarlos correctamente. Si sigues dejándote manipular por personas que no aportan nada a tu vida te expondrás a caer en un juego del cual no podrás salir fácilmente, no caigas en errores del pasado, aprende a decir que no y a seguir tu camino.

Mantente positivo ante las adversidades de la vida, agradece lo que tienes y prepárate para un 2023 cargados de cuestiones positivas. No confíes en quien con hechos te ha mostrado infidelidad, desprecio y falta de atención.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, hay posibilidades de conocer a una persona mediante una red social o una fiesta que se aproxima. Si tienes posibilidades de iniciar un negocio no temas en hacerlo, ya que te dejará muy buenos ingresos y todo se perfila para que sea un éxito. A la tiznada esas amistades que solo te buscan para fiesta y parranda, has un análisis de las personas que de verdad merecen estar en tu vida.

Que esta Noche Buena y Navidad sea de reencuentros, de felicidad y de perdonar errores que se cometieron dentro de la familia. Te viene un viaje o una salida con familia o pareja te la pasarás de lo mejor; aguas con lo que comes, ya que estarás vulnerable a subir mucho de peso sobre todo en estas fiestas.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, en el trabajo vienen noticias favorables y si estás con los ojos bien abiertos se pondrá una oportunidad de crecimiento que no deberás desperdiciar, ya que te dejará muy buenas ganancias, esto te ayudará a cerrar el año con toda la actitud.

Tu buen corazón siempre hablará bien de ti, quienes te conocen y han conocido tus mieles saben el paraíso que pueden conocer al estar a tu lado, eres bien entregado o entregada y eso a la larga daña mucho, ya que hay personas abusivas que quieren pasarse de listos contigo. Navidad estará llena de buenos momentos que deberás de aprovechar, no gastes dinero que no tienes en cuestiones que no debes

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, Las equivocaciones te enseñarán a no caer en las mismas de siempre, tendrás noticias de un ex amor; sin embargo, comprenderás que las heridas están sanando, ya que no logrará incomodarte. Un proyecto te va a dejar muy buenas ganancias, solo tienes que poner mucha atención y pide asesoría para que no te lleves sorpresas.

Si la persona con la que estas ya no te hacen sentir esa felicidad o ánimos no sigas ahí y no desperdicies tu vida y tiempo pudiendo ser feliz con alguien más.

¿Cómo le irá a Virgo en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, se viene una Navidad de disfrutar a tu familia y de agradecer a la vida y a Dios lo que te da y ha puesto en tu camino. El 2023 vendrá cargado de muchas sorpresas solo debes dejarte ir y agradecer por lo que fue el 2022.

Cuida mucho tu salud, ya que podrías exponerte a enfermedades respiratorias y gástricas. Un nuevo amor podría entrar a tu casilla, pero ponte buzo, ya que podrías caer en los mismos errores del pasado y ser traicionado. Estos últimos días trata de ser tú y de no querer cambiar por complacer a personas que no lo merecen.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, si esa persona con la que estas o sales no cumple con tus necesidades, nada tienes que seguir ahí intentando, las personas no cambian y no vale la pena que pierdas el tiempo con quien no te hace sentir lo que quieres. Cuidado con amores de una noche los cuales podrían meterte en problemas y hacerte sentir mal.

A medida que pongas las cartas sobre la mesa con tu pareja y logren mantener una “conversación” sin disgusto será en la medida en que puedan solucionar sus problemas. Es Navidad para agradecer y de pedirle al universo por la salud y el bienestar de los tuyos, no te dejes influencias por chismes ni por personas que solo buscarán dañarte con malos comentarios.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, deberás cuidarte de depresiones y tristezas, ya que estarán a la orden el día al extrañar a alguien que ya no está a tu lado. Navidad de enfocarte en ser feliz, en dejar en el pasado tus errores y de comenzar a ver la vida de una manera positiva.

Vienen compras de último momento y gastos que no esperabas, así que ponte buzo caperuzo en cuestión de los dineros para que no te quedes con los bolsos secos. Si estás soltero o soltera es momento de poner las cartas sobre la mesa y saber qué es lo que quieres y buscas en una pareja, de lo contrario, seguirás equivocándote y terminando con cualquier hijo de la tostada que se te ponga en frente.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, ten cuidado en quien confías, ya que podrías meterte en problemas, aprende a ser más desconfiado o desconfiada, puesto que en estos momentos te rodeas de personas que solo buscan obtener algún tipo de información de ti.

Navidad de estar en paz y de disfrutar al máximo a tu familia, agradecer por lo vivido y prepararte por lo que la vida tiene para ti. A la tiznada quien está y no está en tu vida, que las cosas que te prometen las demuestren con hechos y no solo con palabras. No confíes en personas que se te acercarán con cara de amigos y cuando menos acuerdes te darán la puñalada por la espalda.

¿Cómo le irá a Acuario en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, comprenderás que no te equivocaste en lo que pensaste sobre cierta persona, ya no te lamentes por cosas del pasado; lo hecho, hecho está, aprende a ver tu vida más positivamente, a demostrarte a ti y a quienes no han creído en ti hasta donde puedes llegar.

Prepárate en los gastos para estos días, ya que estarán algo fuerte con compras de última hora y regalos inesperados. Las oportunidades tienen fecha de caducidad, no esperes más tiempo en aceptar o ir tras eso que te busca o esa propuesta que te hicieron o de lo contrario puedes terminar como el perro de las dos tortas.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no permitas que deseos pesimistas o errores del pasado te sigan mermando la vida, no seas tan débil para permitir que cosas sin sentido te quiten el sueño, aprende a soltar y dejar ir y centrar tu mirada en tus metas y sueños.

Amores del pasado se harán presentes tú sabes si les das entrada o no a tu vida. Que esta navidad tu energía esté enfocada en ser mejor persona, en dejar el pasado y ver más por ti antes de querer resolverle a los demás. El amor no se visualiza en tu casilla; sin embargo, hay posibilidades de sexo o de salir con nuevas personas que conocerás.

SIGUE LEYENDO

Son muy susceptibles: Ten cuidado, a estos signos los puedes dañar fácil emocionalmente

Difícil que perdonen, estos son los signos del zodiaco más rencorosos

Siempre miran el pasado, ellos son los signos del zodiaco más nostálgicos