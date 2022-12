Son muy susceptibles: Ten cuidado, a estos signos los puedes dañar fácil emocionalmente

La astrología ha estudiado por mucho tiempo la personalidad de todos los signos del zodiaco, dando información valiosa sobre las características y patrones de acuerdo a su fecha de nacimiento, a su edad, en qué momento se encuentran en su vida, y también qué época del año es para poder tener una mejor visión de cómo tratar a cada persona.

En eta ocasión, hablaremos de las los horóscopos que puedes dañar muy fácil emocionalmente a alguien, por lo que debes tener cuidado con las palabras que salen de tu boca o de las acciones haces para no perjudicar hasta un tercero.

Desde que nacieron pueden ser muy sencibles Foto: Especial

Y es que estos signos zodiacales suelen entregarlo todo sin miramientos, son honestos y abren su corazón a los demás por más que lo hayas hecho "repelar", cabe mencionar que son proclives a los pequeños enfados o discusiones que puedan tener con los demás, pero esto es difícil de lograrlo, aunque no debes intentarlo solo para probar que es cierto, ya que non te gustará su respuesta final.

¿Qué signos son emocionalmente más fácil de dañar?

A continuación te revelaremos algunas de las características de tres signos que puedes dañar emocionalmente, done podrás saber si en esta lista, tu signo de Sol, Luna Ascendente, es susceptible a este mal, o por qué no, saber cómo actuar si conoces a una persona que es así y si ya lo has detectado, confirmar que esté en esta lista.

Algunas horóscopos son muy sencibles Foto: Especial

Leo

Los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto bajo el signo de Leo, necesitan aprobación de otros, por lo que sentirse querido y arropado es elemental y los afecta como no tienes idea en su ánimo diario, por ello, es muy fácil que este horóscopo termine dañado emocionalmente si alguien no le da toda la atención que merece o le hace el "fuchi".

Piscis

Los signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo bajo Piscis, son los más sentidos de los 12 horóscopos y por supuesto los que tienen sus emociones a flor de piel por lo que sí, cuando conectan con una emoción negativa, la sienten a todo pulmón. es decir, si ven que alguien está llorando, inmediatamente se contagian de ese llanto y traspasa los límites de la empatía, aunque debido a esto, sienten que son víctimas de una situación ajena.

Cáncer

Por último, pero no menos importante son los signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio bajo Cáncer, donde estas personas son susceptibles a los que la gente pueda decir o a hacer, además, tienden a afectarse por todo tipo de comentarios por lo que si vives o conoces a alguien que lleve este signo, lo mejor es llevar la fiesta en paz porque podrías herir sus sentimientos sin darte cuenta. Piensa lo que vayas a decir tres veces si no quiere dañarlos.

Cuida lo que sale de tu boca para no dañar a terceros Foto: Especial

