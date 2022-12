Frase: "Hasta que llegue Navidad, no eches manos a podar", significado y origen

En el lenguaje que se utiliza de forma coloquial en el castellano existen una gran variedad de frases que se han usado por años y de hecho tienen su origen en celebraciones muy tradicionales, pero de las que pocos conocen su significado. Una de estas es la expresión "Hasta que llegue Navidad, no eches manos a podar". Aunque en ocasiones el concepto va cambiando con el tiempo, es interesante conocer de dónde vienen y por qué la seguimos usando.

Muchas de las expresiones que utilizamos en una conversación informal son sabiduría popular y vienen de la experiencia. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la palabra refrán viene del francés 'refrain', y se refiere a un dicho agudo y sentencioso de uso común. Estas frases forman parte de la tradición oral; es decir, son transmitidos de generación en generación, adaptándose a las costumbres del lugar donde surgen.

¿Cuál es el origen de la expresión?

La RAE define Navidad como una "festividad anual, en el mundo cristiano, en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo", siendo una de las celebraciones más populares en todo el mundo. Mientras que podar se refiere a la acción de "cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles, vides y otras plantas para que después se desarrollen con más vigor".

La frase tiene su origen en la sabiduría de los expertos en cuidado del reino vegetal, de que no se deben podar las plantas antes de diciembre, mes que coincide con la Navidad, cuando en la mayoría de los países bajan las temperaturas, por lo que los agricultores saben que los árboles y otras especies necesitan todas sus ramas para protegerse del frío.

Otras frases relacionadas con la Navidad que se pueden escuchar en América Latina y países de habla hispana son:

Al que de verano se viste por Navidad, no le preguntes cómo le va.

La Navidad blanca hace la Pascua verde.

Navidad lluviosa, mala cosa.

Navidad en martes, fiestas por todas partes.

Navidad en viernes, siembra por donde pudieres.

"Hasta que llegue Navidad, no eches manos a podar", su significado

En la actualidad, la expresión "hasta que llegue Navidad, no eches manos a podar" quiere decir que antes de las fiestas que se celebran en el mes de diciembre u otras, no gastemos todo lo que tenemos, sin embargo, también se sigue utilizando para hacer referencia a que en estas épocas del año no se corten las ramas de los árboles u otras plantas que podrían verse afectadas por las bajas temperaturas.

SIGUE LEYENDO:

Frase mexicana: "A Dios rogando y con el mazo dando", origen y significado

Frase mexicana: "Cría cuervos y te sacarán los ojos", descubre su perturbador origen