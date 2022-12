VIDEO | Una joven recibe un gallo durante intercambio navideño y arrasa las redes

Los intercambios de regalos son una actividad muy popular en la época navideña, por lo general se llevan a cabo durante los días festivos entre familiares, amigos o compañeros de trabajo. Entre los obsequios más usuales se encuentran: chocolates, suéteres, botellas de alcohol, ropa o hasta zapatos; no obstante, en redes sociales se hizo viral el caso de un joven que optó por ser original y regaló un gallo. Aparentemente, el sujeto lo hizo porque su compañera tiene un problema con la puntualidad y de esta manera "nunca se le hará tarde".

El divertido intercambio de regalos fue difundido a través de redes sociales, donde internautas no dudaron en reaccionar al clip y soltar bromas sobre el curioso obsequio que recibió la joven. Los hechos fueron compartidos por la cuenta de TikTok Jousin, quien documentó el suceso y decidió subirlo a la plataforma china para mostrar la sorprendente reacción de la mujer que recibió como regalo un gallo.

La mujer tomó con humor su obsequio. Foto: Captura de pantalla.

Al abrir su regalo la mujer se mostró sorprendida por descubrir que en el interior de la caja se encontraba un gallo. Rápidamente la chica preguntó a su compañero: "¿Qué voy a hacer con un gallo?”, a lo que su amigo respondió que era para que ya no se le hiciera tarde. Tras recibir el obsequio, la joven abrazó al ave y así lo mantuvo por el resto de la grabación. El divertido clip suma más de dos millones de reproducciones en la plataforma de videos cortos, TikTok.

Tras los hechos, la mujer que recibió el ave difundió otros videos donde compartió cómo es vivir con un gallo en su casa. De acuerdo con la joven, ella escucha a su nueva mascota cantar a la una de la mañana, e incluso lo ha visto pelearse con su reflejo en un espejo. Igualmente, la usuaria de internet aseguró que actualmente se encuentra adaptándose a su nuevo estilo de vida, donde ha tenido que cambiar su rutina para atender a su singular mascota.

La joven ha compartido más imágenes de cómo es su vida con su nueva mascota. Foto: Captura de pantalla.

"A mí me regalaron una gallina y dormía en casa del perro, comía con el perro y el perro aprendió a comer maíz", "Ya no va a necesitar alarma", "Yo quisiera recibir el mismo regalo en los intercambios", "Se lucieron con ese regalo", "Amo como ella no le hace el feo y lo agarra con cariño" y "el mejor regalo para esa chica", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

SIGUE LEYENDO

Mejor que en Argentina: así es como recibieron a la Selección de Marruecos tras su inspirador paso por Qatar 2022

VIDEO: impacta presentación de "Mazinger Z" en desfile navideño de Tlaxcala

VIDEO: argentinas que hicieron topless en Qatar pintaron sus senos para evadir las estrictas reglas