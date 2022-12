El príncipe William se olvida de Kate Middleton y asiste a la boda de su ex novia

En medio del escándalo que generaron los últimos tres episodios del documental "Harry y Meghan", la Familia Real Británica está en la mira de todos con importantes anuncios como que el rey Carlos III sí invitará a los ex duques de Sussex a su coronación, e incluso acciones que han llamado la atención de muchos, como la reciente asistencia del príncipe William a una boda. Aunque asistir a un evento tan íntimo y privado dentro de su grupo de amigos no es nada nuevo, un detalle que ha llamado la atención de muchos es que el futuro monarca fue a ver a su ex novia.

Sin embargo, su asistencia a la boda de la mujer que se convirtió en su primera novia y con la que más tarde terminó, no es lo único que ha dado de qué hablar, pues se sabe que el príncipe William viajó solo y sin su mano derecha, la princesa de Gales Kate Middleton. De acuerdo con información y fotos de los medios británicos, el hijo de Carlos III y Lady Di llegó a la recepción solo y sin su esposa y madre de sus hijos, un momento que no pasó desapercibido para nadie.

El futuro rey llegando a la boda de su ex. (Foto: TW @WindsorDynasty)

¿Quién es la misteriosa ex de William? Esto se sabe de su boda

La tarde del sábado se celebró la boda de George Gemmell con Rose Farquhar, quien fue la primera mujer en flechar al heredero al trono, por lo que su nombre no es desconocido para muchas personas, incluyendo a la Familia Real Británica. Y como muestra que el pasado quedó atrás, uno de los invitados fue el primogénito de Carlos III, que no dudó en asistir con una imagen pulcra y elegante. Para la ocasión, el príncipe de Gales derrochó estilo con un sofisticado esmoquin y abrigo negro para ver una vez más a su primer amor.

Entre la lista de invitados a la boda celebrada en la parroquia Santa María la Virgen de Tetbury también saltó el nombre de Olivia Hunt, quien también fue novia del príncipe William y quien seguramente es recordada por muchos, ya que fue la última pareja que el royal tuvo antes de conocer a quien se convertiría en su esposa, Kate Middleton. Con esta selección de personas fue inevitable notar que el exclusivo círculo de amistades de la corona se conoce entre sí y que ni la princesa de Gales se salvó al no asistir de robarse todos los titulares.

Aunque para muchas personas terminar con alguien es ponerle punto final a la relación, en este caso un estrecho lazo de amistad los mantuvo unidos a pesar de cada quien seguir por sus propios caminos. Además de mantenerse cercanos por ser amigos, esta no es la primera vez que la también cantante en "La Voz" vuelve a ver al heredero al trono, ya que Rose es muy cercana a la familia e incluso asistió a la boda de William con Kate, y más tarde a la de Harry y Meghan Markle.

Los recién casados este sábado. (Foto: TW @WindsorDynasty)

Por otro lado, se dio a conocer que de haber asistido Kate Middleton a la boda más de un amor de universidad se habría revivido en la recepción y es que en el lugar también se dio cita Rupert Finch, quien fue su último novio antes de llegar a convertirse en una de las miembros de la Familia Real Británica más querida. Aunque estos peculiares encuentros se convirtieron en noticia, esta no es la primera vez que una boda de amigos reúne a los futuros reyes con examores.

Cabe recordar que la historia de amor entre el príncipe William y la cantante, que hoy se encuentra en el olvido, inició en el 2000 cuando la pareja se conoció en el Beaufort Polo Club en Glouchestershire; desde ahí se les empezó a ver juntos hasta que su relación llegó a su fin. Aunque la recién casada Rose Farquhar fue la primera persona en robarse el corazón del heredero al trono, no fue la única, pues tras su ruptura se dieron a conocer otros nombres hasta que finalmente llegó Kate Middleton a su vida en el 2003 para cambiar todo por completo.

