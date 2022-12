La eufórica reacción de Messi por ganar el Mundial Qatar 2022 con Argentina

Este domingo 18 de diciembre, Argentina venció de forma dramática a su similar de Francia y consiguió su tercera Copa del Mundo con Lionel Messi como el principal protagonista pues el jugador del PSG fue determinante en el desarrollo del juego, por lo que a continuación te contamos cómo fue que su participación en la Final de Qatar 2022 y te mostraremos cómo fue su eufórico festejo al conseguir el tan ansiado título Mundial.

A lo largo de su carrera dentro del futbol, Lionel Messi acumula 40 títulos a nivel de clubes y selección, además de una gran cantidad de reconocimientos a nivel individual, sin embargo, la Copa del Mundo era la asignatura que tenía pendiente para agregar a su palmarés y Qatar 2022 era su última oportunidad para conseguirlo pues antes de iniciar la justa informó que, al finalizar el torneo, sin importar el resultado, sería su última participación en un certámen de este tipo.

Messi brilla en la final

La albiceleste salió a disputar la final sedienta de gloria y desde los primeros minutos del encuentro Lionel Messi fue protagonista, pues generó distintas oportunidades para intentar abrir el marcador, sin embargo, la pelota se negaba a entrar, pero pasados los 20 minutos se marcó una pena máxima cometida sobre Ángel Di María, quien sin pensarlo le cedió el esférico a “La Pulga”, quien con toda su jerarquía marcó el 1-0.

Minutos antes de que acabara la primera parte, Lionel Messi inició un contragolpe letal que desembocó en el gol de Ángel Di María y fue así como encaminó a la albiceleste al título.

Messi abrió fue determinante para Argentina a lo largo de todo el Mundial. Foto: AP

Para la segunda mitad del encuentro, la tónica del partido siguió sin modificaciones, sin embargo, en la recta final del encuentro Kylian Mbappé tuvo un pequeño lapso de talento y en dos minutos marco el doblete que mandó el partido a tiempos extra donde Messi nuevamente se vio obligado a sacar la casta.

El segundo gol de la noche de Lionel Messi llegó al minuto 108 de acciones y cuando finalmente parecía que ganarían, Kylian Mbappé volvió a emparejar las acciones y la definición tuvo que ser desde los penales.

Lionel Messi se reafirmó como el mejor jugador del Mundo. Foto: AP

Al llegar la tanda de penales, Lionel Messi no se escondió y fue el primer argentino en tirar desde los once pasos y lo hizo de una manera más que espectacular, aunque un tanto dramática, no obstante, este hecho le inyectó confianza a sus compañeros, quienes marcaron en sus cuatro oportunidades, además, “El Dibu” Martínez tuvo una extraordinaria actuación y el marcador terminó 4-2.

Así reaccionó Messi tras salir Campeón del Mundo

Tras consagrarse como Campeón del Mundo, Messi entró en un estado eufórico en el que saltó y se abrazó con sus compañeros y una vez que regresó la calma se mostró incrédulo por lo que estaba viviendo, sin embargo, en ningún momento desapareció la sonrisa de su rostro.

Messi consiguió la tan ansiada Copa del Mundo. Foto: AP

Luego de algunos momentos, su familia bajó hasta la cancha y fue ahí donde abrazó a sus tres hijos y a su esposa Antonella Roccuzzo para momentos después reintegrarse con sus compañeros para la ceremonia de premiación.

Antes de que le entregarán la Copa del Mundo, Lionel Messi fue nombrado como el jugador de Qatar 2022 y al pasar a recoger el galardón no pudo evitar acercarse al tan ansiado título y lo besó causando la emoción de todos los aficionados argentinos presentes en el Estadio Lusail.

Messi fue coronado como el mejor jugador de Qatar 2022. Foto: Especial

Una vez que Lionel Messi, en su calidad de capitán, recibió la Copa del Mundo, “La Pulga” la abrazó emotivamente y tras acercarse a sus compañeros la levantó desatando un nuevo grito eufórico y así, de manera indiscutible, se consagró como el mejor jugador de la era actual y uno de los más grandes de toda la historia.

Messi se retiró de los Mundiales como campeón. Foto: AP

SIGUE LEYENDO:

Qatar 2022: el fuerte mensaje de paz de Zelenski por la guerra en Ucrania que la FIFA rechazó

Desde Qatar, Tania Rincón se roba todas las miradas con minivestido verde

Argentina gana el Mundial de Qatar y los memes lo celebran en grande