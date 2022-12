La actriz adolescente que triunfó en Hollywood y Disney Channel y prefirió hacer contenido para adultos

Quizá muchos no la recuerden por su nombre real, Maitland Ward, pero sí por el de su personaje en la famosa serie de los noventas "Yo y el Mundo" (Boy Meets World / Aprendiendo a Vivir)en donde dio vida a la hipnótica Rachel McGuire y se convirtió en una de los ídolos de todos los adolescentes que disfrutaron de este programa de Disney, el cual la catapultó a la fama. Fue en 1998 cuando Ward se incorporó al elenco de la producción, misma que se convirtió en un éxito total de en ABC y Disney Channel.

Lo sorprendente de la historia de Maitland Ward no es precisamente la fama que logró obtener como actriz en este programa sino el radical giro que dio a su vida con el paso de los años, ya que luego de darse cuenta de la terrible realidad que se vivía en Hollywood a finales de la década de los 90, decidió abrazar el cine para adultos y comenzó a construir una carrera que la ha llevado por todo lo alto en este género. Incluso ahora no solo puede presumir de gozar de tranquilidad personal y estabilidad laboral, sino también de ser millonaria.

Y Maitland no ha querido guardarse nada acerca de su pasado y mucho menos de su vida y trayectoria más reciente, pero ello muy orgullosa de sí y de su carrera decidió escribir su memorias y publicarlas. Por lo que desde hace unas semanas a la fecha ha realizado diversas presentaciones editoriales en donde ha compartido sus impresiones y mantenido un contacto más cercano con sus miles de admiradores. La felicidad en ella es palpable y así lo ha demostrado en sus publicaciones recientes en sus redes sociales en donde se le ve sonriente y mostrando orgullosa su libro titulado "Rated X: How P** Liberated Me from Hollywood".

Su trabajo en Disney Channel fue "una etapa confusa"

Maitland Ward recuerda su etapa como actriz adolescente en Disney Channel como "muy confusa", recordó en su biografía; en aquel entonces tenía 21 años y asegura haber recibido siempre mensajes muy contradictorios por parte de los productores del programa, en concreto hacia su personaje ya que éste debía ser un imán para espectadores masculinos, pero sin perder su "aura de castidad", según recordó en su libro.

Maitland Ward recordó en sus memorias los ajustados e ínfimos looks que tuvo que usar en cada uno de los 45 capítulos, de las cinco temporadas, en los que participó en la serie. "Era muy confuso. Durante mucho tiempo dificultó el descubrimiento de quién era yo", confesó. Aunque le bastaron dos temporadas para darse cuenta que las personas se acercaban a ella con intenciones más que sospechosas, abusivas.

"La gente le encantaban mis largas piernas, mi altura y mi pelo rojo", recordó, además que en el set de rodaje su cuerpo parecía encantar a los demás y esto los atraía con dudosas intenciones. "Se me acercaban, me daban palmaditas en el trasero, un pellizco o me decían lo bien que estaba, señalando mi pecho", contó, fue ese el momento en el que Maitland Ward se dio cuenta que Hollywood no era lo que buscaba. para ser feliz y crear una carrera.

"Hollywood te construye pero te destroza"

Pese a la decepción que se llevó, Maitland Ward no desistió de crearse una carrera en un lugar en el cual se sintiera cómoda consigo misma y con lo que realizaba, fuera del estereotipo de "chica guapa" en la que Hollywood la había encasillado, sin embargo no recibió una sola llamada, contó en su biografía. "Hollywood es una máquina que te construye pero luego te destroza".

Fue entonces que mejor se decidió a estudiar Guión en la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA), etapa en la que comenzó a publicar en redes sociales fotos suyas en bikini y de pronto se dio cuenta que tanto su popularidad como sus seguidores comenzaron a crecer como espuma. Fueron sus propios admiradores y seguidores quienes la convencieron que diera el siguiente paso y comenzara a crear contenido para adultos. Y decidió hacerlo.

"Empecé un Patreon y en una semana tenía miles de suscriptores", contó Maitland Ward, y tan solo en unos meses ya era la creadora de contenido para adultos más importante de la plataforma. Con orgullo la actriz narró que esto supuso un gran compromiso a largo plazo: "Quería años y eso es algo que el Hollywood convencional me negó durante mucho tiempo. El contenido para adultos me ha dado eso".

Una de las Top 10 de la industria

Después de pasar por Patreon, Maitland dio el salto al cine para adultos, al cual llegó en 2019 y lo hizo con el total apoyo de Terry Baxter, un agente inmobiliario con quien lleva casada desde el año 2006. Ese respaldo la ha hecho catapultarse en este género en el cual se ha logrado posicionar dentro del Top 10 de la industria, un logro que la llena de orgullo ya que además de ser un reconocimiento a su esfuerzo, le ha traído estabilidad laboral y, sobre todo, unos ingresos económicos sorprendentes.

De acuerdo con" Celebrity Net Worth" la actriz cuenta ucon n patrimonio estimado de 4 millones de dólares, y Maitland Ward sabe que esto es digno de reconocerse, ya que ahora, en sus propias palabras, cuenta con "más fama, dinero y oportunidades que nunca", y eso es mucho decir en Hollywood.

Su éxito como actriz en la industria del cine para adultos la llevó a conseguir el Premio Xbiz 2022 que se llevó, lo que sería equiparable a un Globo de Oro del cine convencional. Por lo que quiso coronar esta racha de crecimiento en su vida publicando su biografía, la cual espera se convierta en una guía de empoderamiento íntimo para mujeres. "Da miedo forjar tu propio camino, pero es la única forma de ser feliz", escribió Maitland en el libro.

