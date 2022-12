VIDEO: mexicanos llevan masa y máquina de tortillas a restaurante coreano

Las tortillas son indispensables para los mexicanos y nunca pueden faltar en la mesa para acompañar cada platillo, o bien, para matar el antojo al convertirla en un delicioso taquito con sal o salsa. Tanto es el amor por este alimento que viajar a otro país puede convertirse en una tortura, pues el sabor inigualable logrado con el nixtamal es ideal para darle el toque final a cada comida y el no encontrarlas en los restaurantes pone triste a cualquiera; sin embargo, el ingenio puede ayudar a salir de un apuro.

Así lo demostraron este grupo de amigos que en su viaje a Corea del Sur no sólo se llevaron toda la energía y carisma que caracteriza a los mexicanos, sino también masa y una máquina de tortillas para poner en aprietos al resto de comensales al armar la taquiza en medio de un restaurante de comida tradicional. Y es que no es lo mismo comer al estilo de los coreanos y acompañando con lechuga cara pedazo de carne que hacerlo de la mano de las tortillas; por supuesto, su creatividad fue muy bien recibida en redes sociales.

En TikTok se volvió viral un video en el que bajo la advertencia de "no puedo llevar a los mexicanos a ningún lado" se presumió el divertido y casual momento en el que ya con la comida en la mesa un hombre saca de su mochila una bolsita con masa y una máquina de tortillas para comenzar a preparar el delicioso alimento y así degustar la comida según las tradiciones de México. Claro que el momento despertó la risa hasta de los presentes.

Recibieron críticas por su decisión. (Foto: TikTok @bigsnooze)

Al ritmo de "La Chona" el grupo comienza a prepara las bolitas de masa para darles la forma y llevarlas al comal donde los coreanos colocan sus alimentos y una vez listas armaron la taquiza sin perder la elegancia de agarrar cada alimento con los palillos. En el video que ya acumula más de un millón de me gustas se escucha a uno de los amigos decir: "señor, ten piedad, estoy a punto de reventar".

Los tunden en redes por "alterar" la comida coreana

Tras volverse virales las opiniones se dividieron entre quienes aplaudieron la divertida decisión y entre los que los acusaron por faltarle el respeto a los coreanos y al país; sin embargo, el usuario que compartió el video advirtió que antes de preparar sus tortillas pidieron permiso a los dueños del lugar, quienes no se negaron a ser cómplices de esta aventura.

"Quiero empezar el video disculpándome, honestamente, si ofendí a algún coreano de allá afuera, no queríamos faltar al respeto. Nosotros simplemente pensamos que sería una idea divertida y genial. De hecho tuvimos el permiso de hacerlo", dijo el usuario que compartió el video.

Así prepararon sus tacos. (Foto: TikTok @bigsnooze)

"La importancia de saber hacer tortillas", "es que sí dan ganas que te traigan unas tortillas con la BBQ coreana", "con tortilla porque si no, no me lleno", "no sabe igual la comida sin ellas", "mi papá pidiendo su limón para el ramen", "claramente yo" y "todo mexicano tiene que estar preparado para lo que viene" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

