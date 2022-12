Signos del zodiaco que triunfarán HOY 14 de diciembre en el amor, dinero y salud según Nana Calistar

Nana Calistar tiene las predicciones más importantes de los horóscopos para hoy 14 de diciembre, con un mensajes especial del universo especialmente para todos sus fieles seguidores para que puedan iniciar con toda la actitud este fin de semana y ese consejo que tanto esperaban algunos signos zodiacales para darle un giro a tu vida este mes.

El Sol y la Luna se han hecho presentes para mover las energías del amor, el dinero y salud, solo para algunos horóscopos quienes podrán gozar de los regalos de la vida donde solo por hoy tendrán que aprovecharlos al máximo si quieren disfrutar este miércoles.

Algunos rituales son efectivos para atraer lo que deseas Foto: Especial

Amor

Géminis

Diciembre llegó con muchas sorpresas, ya que conocerás a esa persona con la que has estado platicando y lidiando mucho por las redes sociales y quizás no sea lo que buscas y esperas, pero esto te ayudará a salir de dudas y a quitarte esa espina, es momento de quitarte el antojo y disfrutar

Cáncer

No temas a cambios en el área amorosa, ya que esos cambios podrían llevarte a encontrar el amor de tu vida en caso de estar soltero o soltera, además, se visualiza la llegada de un nuevo amor el cual te enseñará a comprender mejor ciertas cuestiones que te agobiaban.

El amor a distancia es el mejor Foto: Especial

Dinero

Tauro

Un familiar te pedirá un consejo, vienen cambios en cuestión de tu economía, te llegará dinero extra que te ayudará en un viaje que estás por realizar antes del mes de enero.

Virgo

Mejoras en el ámbito económico en estos días, aprende a ser más ahorrador, ya que gastas mucho en cosas que no necesitas y después no encuentras la forma de salir de tus deudas, además, estás en época complicada en la cual salen y salen gastos que no esperas.

No es momento de que des tarjetazos a lo loco Foto: Especial

Salud

Libra

Aguas porque si descuidas tu alimentación tendrás la tendencia a subir de peso muy rápido, necesitas hacer ejercicio sobre todo en estas fechas para lograr mantenerte, se viene muchas fiestas, comida y alcohol, por lo que, si no te cuidas, iniciarás el año rodando con algunos problemas de salud cardiovascular. Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio.

Aunque sea el último mes, es necesario salir a hacer ejercicio Foto: Especial

